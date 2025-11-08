Uno de cada dos estudiantes que ingresan a primer grado no llegan al noveno grado

Tegucigalpa, Honduras.- Cerca de la mitad de los estudiantes que ingresan al sistema educativo hondureño no logran culminar su educación básica, según lo revela un estudio sobre el abandono escolar de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Mario Alas, director del Observatorio de Educación de la universidad advirtió que el abandono escolar continúa siendo uno de los problemas más graves que tiene el sistema escolar. "De cada diez estudiantes que se matriculan en primer grado, solo siete llegan a sexto y únicamente cinco logran alcanzar el noveno grado. Es decir, la mitad de los niños desertan antes de terminar la educación básica", explicó Alas a EL HERALDO.

El informe indica que el abandono de los estudiantes de las aulas de clases se mantiene alto, debido a diversos factores. Entre ellos elementos fuera del sistema, como la violencia en los entornos de los centros educativos, pero también dentro de las escuelas como el acoso escolar. La pobreza también sigue siendo determinante, pues muchos niños abandonan su educación para migrar en busca de un mejor futuro para su familia, otros deciden dedicarse a trabajar para llevar dinero a sus hogares. El director del observatorio señaló que hay una proporción cada vez mayor de adolescentes entre 12 y 17 años que asegura que no estudia porque siente que la escuela no le sirve para nada. "Esto refleja una grave deficiencia del sistema. Tenemos un currículo de básica que no se ha actualizado en más de 20 años y uno de media que también necesita ajustes. Los jóvenes sienten que lo que aprenden no les ayuda ni para conseguir empleo ni para emprender", afirmó.

De acuerdo a los datos del observatorio, la tasa de eficiencia de primero a sexto grado es del 77.6% en mujeres y 71.4% en hombres, es decir que alrededor del 70% de los estudiantes que entraron a primer grado seis años atrás lograron terminar el sexto grado. De esa cifra, el 51.8% y 41.6% de los alumnos termina el noveno grado. La tasa de transición efectiva del nivel básica a media es del 92% en mujeres y 82% en los hombres. Significa que de 234,087 estudiantes que ingresaron a primer grado en el 2012, nueve años después 108,638 lograron terminar el noveno grado.