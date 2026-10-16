La UNAH simplifica el proceso de graduación con nueva plataforma digital

Tegucigalpa, Honduras.- Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) podrán gestionar de forma digital las distintas etapas de su proceso de graduación. Las autoridades universitarias presentaron una nueva plataforma que busca reducir los trámites presenciales y agilizar la revisión de documentos. La iniciativa integra en un solo portal los procedimientos relacionados con la práctica profesional, el examen del Himno Nacional y la solicitud de graduación. Eso con el propósito de facilitar el seguimiento de los expedientes y evitar que los estudiantes deban trasladarse entre distintas dependencias para completar sus requisitos.

El secretario general de la UNAH, José Alexander Ávila, explicó que la nueva modalidad sustituye el esquema físico por un sistema electrónico en el que los documentos podrán revisarse, validarse y autorizarse digitalmente mediante los mecanismos de seguridad correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Una universidad que no se transforma digitalmente corre el riesgo de preparar a los estudiantes para un mundo que ya dejó de existir", manifestó Ávila. El funcionario señaló que el objetivo no es únicamente trasladar los trámites a una plataforma digital, sino simplificar los pasos administrativos y eliminar aquellos que no aportan valor al proceso. "El verdadero desafío es simplificar los pasos, eliminar aquellos que no agregan valor y lograr que el estudiante pueda avanzar en su proceso de manera más clara y amigable", expresó. Con el nuevo sistema, los graduandos podrán organizar sus expedientes de manera electrónica, consultar sus avances y recibir información relacionada con el cumplimiento de los requisitos antes de presentar la solicitud final. El procedimiento contempla tres etapas principales: la primera corresponde al registro de la práctica profesional, mediante la cual los estudiantes podrán ingresar la información de su actividad y dar seguimiento a su avance. La segunda etapa comprende el examen del Himno Nacional, que podrá solicitarse en línea, posteriormente la plataforma permitirá gestionar la asignación de la fecha, la hora y la modalidad correspondiente. La tercera etapa consiste en la solicitud de graduación, en la que los estudiantes podrán organizar su expediente digital y enviarlo una vez que hayan completado los documentos requeridos.