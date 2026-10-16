Recorrido exclusivo al CN: así es el mausoleo de Francisco Morazán construido en El Salvador

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, visitó este viernes el nuevo mausoleo donde reposan los restos del prócer hondureño Francisco Morazán, como parte de su agenda oficial en El Salvador.
La visita al recinto dedicado a Morazán forma parte de las actividades previstas para la delegación de diputados hondureños durante su estancia en la capital salvadoreña.
El recorrido por el centro histórico permite conocer el espacio construido para custodiar los restos del prócer, trasladados recientemente a su nueva ubicación.
El mausoleo se encuentra en el Jardín Centroamérica, a un costado del Palacio Nacional de San Salvador.
El Gobierno salvadoreño habilitó este espacio para conservar los restos del prócer y facilitar que los visitantes puedan acercarse a su legado histórico.
El traslado se realizó en septiembre de 2026, cuando las autoridades salvadoreñas movilizaron los restos desde el Cementerio de Los Ilustres hasta el nuevo recinto.
Zambrano comenzó el recorrido por el centro histórico de San Salvador, visitando el Palacio Nacional y el mausoleo del prócer hondureño Francisco Morazán, antes de trasladarse al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
“Lo que nos llevamos de El Salvador son las buenas prácticas que han aplicado, los modelos de éxito que han dado resultado y qué medidas podemos implementar en Honduras, tropicalizadas al hondureño”, manifestó Zambrano.
Antes de esta jornada, Zambrano sostuvo una reunión de más de tres horas con el presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro, para abordar un acuerdo de cooperación y conocer las medidas adoptadas por ese país en materia de seguridad.
La visita al país tiene como objetivo conocer el funcionamiento de la cárcel, la tecnología utilizada y los mecanismos de seguridad aplicados a personas privadas de libertad vinculadas a estructuras criminales.