La UNAH lanza iniciativa Universidad Técnica con carreras de dos años

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) buscan aumentar el ingreso de los jóvenes a la máxima casa de estudios, mediante los diferentes proyectos que tienen. Uno de ellos es la iniciativa Universidad Técnica, la cual permitirá la formación de nuevos profesionales, mediante la educación presencial o virtual, en un período de dos años, conforme al esquema de carreras cortas vigente en la institución. El objetivo es que cada egresado pueda incorporarse de forma inmediata al mercado laboral, indicaron las autoridades universitarias.

Raúl López, titular de la Dirección Académica de Formación y Tecnología (DAFT), manifestó que la iniciativa se está promoviendo para integrar toda la oferta de carreras técnicas de la universidad. "La Universidad Técnica se está promoviendo como una nueva dinámica para que más jóvenes se integren a la universidad; el rector, Odir Fernández va a dar los detalles después del 30 de septiembre. Nosotros estamos trabajando en ello, es una iniciativa interesante, atractiva y llamativa, dijo. El nuevo proyecto que se espera sea puesto a funcionar durante el primer período académicos del 2026 es parte del inicio de un proceso de transformación en la oferta académica de técnicos universitarios, que actualmente ofrece la casa de estudios. Son 27 carreras, entre las que resaltan 11 nuevas y se espera que para finales de este año sean unas 30 carreras técnicas que tienen duración de dos años. La implementación del proyectos comenzará con la reestructuración del Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITST), creado para aglutinar las carreras cortas de la UNAH.