Honduras tiene un año para cumplir con la condena de la Corte-IDH

En tercer lugar se desatan una serie de agresiones que sin perjuicio de que no pueden atribuirse al Estado, lo que si se atribuye al Estado es la falta de investigación de las denuncias por parte de los magistrados que estaban haciendo víctimas de una serie de agresiones, en eso se enfocó la estrategia internacional, en demostrar la responsabilidad del Estado y como estamos ante una Corte Internacional tuvimos que ser estrictos con las pruebas de cada una de las afectaciones que alegábamos.

La estrategia fue demostrar la responsabilidad del Estado a nivel internacional por distintos aspectos ; en primer lugar por violaciones al debido proceso ya las garantías judiciales, alguien para ser destituido del cargo necesita un proceso donde al menos pueda defenderse y esto no existió.

Específicamente ¿cuáles son las sanciones para el Estado que vienen con la sentencia?

En primer lugar el reconocimiento de responsabilidad; en segundo este el tema de la indemnización que es laboral, es decir, los salarios que dejaron de percibir durante el tiempo que se les privó el derecho a trabajar.

En tercer lugar hay una indemnización de tipo sustitutiva, porque no pueden ser reincorporados a su trabajo, entonces se debe sustituir esa imposibilidad de ser restituidos por una indemnización.

Después hay otro aspecto importante que es lo que el sistema internacional llama las garantías de no repetición, que es cómo garantizar que esto no se repita en el futuro y dentro de esas garantías se encuentra el aspecto de las modificaciones legislativas al proceso de juicio político que son necesarias para que esto no vuelva a pasar, son esas modificaciones legislativas las que quizás son el aspecto más complejo de cumplir con la sentencia.