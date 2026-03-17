Tres implicados en caso de corrupción en Alcaldía de SPS se entregan voluntariamente

San Pedro Sula, Honduras.-Este martes, tres implicados en el caso de presunta corrupción en la Municipalidad de San Pedro Sula se presentaron de manera voluntaria ante la autoridad judicial.
Se trata de Luis Enrique Saa, quien se desempeñaba como gerente municipal de Infraestructura, así como Marcos Jonathan Morales Corea y un tercero, de quien hasta el momento no se conoce la identidad, vinculados a la investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de proyectos municipales.
La comparecencia de los señalados se produce luego de que la Fiscalía presentara al menos 40 medios de prueba que apuntan a la existencia de contratos fraudulentos y obras inconclusas, dentro de un esquema que habría operado en la comuna sampedrana.
De acuerdo con las investigaciones, el caso está relacionado con la adjudicación irregular de 33 proyectos de mejoramiento vial a la empresa HERCOD S. de R.L., los cuales habrían generado un perjuicio económico superior a los 45 millones de lempiras.
El Ministerio Público sostiene que estos contratos fueron fraccionados para evadir los procesos de licitación pública, permitiendo adjudicaciones directas o mediante mecanismos irregulares que simulaban competencia entre empresas.
Además, las diligencias investigativas revelan que la empresa beneficiada no contaba con la infraestructura ni el personal necesario para ejecutar las obras, lo que refuerza las sospechas de que se trataba de una estructura creada para desviar fondos municipales.
Entre las pruebas recopiladas figuran inspecciones a empresas consideradas de “maletín”, así como documentación que evidenciaría tráfico de influencias y acuerdos previos entre funcionarios y particulares para direccionar los contratos.
Las investigaciones abarcan el período comprendido entre julio de 2023 y abril de 2024, tiempo en el que, según la Fiscalía, se habría desarrollado el esquema de corrupción en la administración municipal.