Tres implicados en caso de corrupción en Alcaldía de SPS se entregan voluntariamente

San Pedro Sula, Honduras.-Este martes, tres implicados en el caso de presunta corrupción en la Municipalidad de San Pedro Sula se presentaron de manera voluntaria ante la autoridad judicial.

Se trata de Luis Enrique Saa, quien se desempeñaba como gerente municipal de Infraestructura, así como Marcos Jonathan Morales Corea y un tercero, de quien hasta el momento no se conoce la identidad, vinculados a la investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de proyectos municipales.

La comparecencia de los señalados se produce luego de que la Fiscalía presentara al menos 40 medios de prueba que apuntan a la existencia de contratos fraudulentos y obras inconclusas, dentro de un esquema que habría operado en la comuna sampedrana.