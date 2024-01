‘Toño’ Rivera no acompañará a su hermano en conformación de partido político

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas conocido como ‘Toño’, aseguró se mantendrá como militante del Partido Nacional (PN) afirmando que no acompañará en su nuevo proyecto político con la conformación del partido “Cambiemos” a su hermano ‘Chano’ Rivera.

“Le quiero decir a mi hermano que le deseo la mejor suerte del mundo, le deseo éxitos en esta trayectoria política que inicia el día de hoy, pero también le digo que no lo podré acompañar”, afirmó el parlamentario nacionalista.

Continúo: “No lo podré acompañar porque pertenezco al glorioso Partido Nacional, yo me debo a miles y miles de azules que me tienen hoy y me han tenido en el Congreso Nacional”.