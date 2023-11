Diputado “Toño” Rivera sale de Honduras por motivos de fuerza mayor

“Tengo que salir fuera del país, no por las agresiones físicas, por el botellazo que recibí la semana pasada, tampoco por la campaña enorme que han montado en mi contra, a través de audios ilegalmente infiltrados; No, salgo fuera del país por mi familia, por mi hijo Diego, que tuvo una lesión muy fuerte en su rodilla derecha y tiene que ser sometido a una cirugía”, explicó.

Rivera no quiso terminar su publicación sin dar un mensaje al partido Libre, que ostenta el poder desde el año pasado: “A los de Libre, bájenle un poquito al tono, para que Honduras pueda vivir en paz, tranquilidad y armonía. Ustedes ya no son oposición, ahora son gobierno. No busquen problemas, busquen soluciones”.

Me hicieron siete puntadas, luego me vine para mi casa, me dijo el doctor que me pusieran hielo, me hicieron una tomografía para ver heridas interna, dentro de dos semanas tengo que ir a hacerme otra para ver si no hay coágulos” , declaró Rivera a la mañana siguiente.

En las imágenes del ataque se logró documentar los rostros de algunos de sus agresores, pero de momento se desconoce si están siendo buscados por las autoridades para responder por sus actos.

Sobre el viaje del diputado para tratar a su hijo Diego, no se sabe la fecha de partida y de regreso.