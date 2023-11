“Toño” Rivera tras agresión: “Me siento bien, me hicieron siete puntos”

“Me hicieron siete puntadas, luego me vine para mi casa, me dijo el doctor que me pusieran hielo, me hicieron una tomografía para ver heridas interna, dentro de dos semanas tengo que ir a hacerme otra para ver si no hay coágulos” , declaró Rivera.

El congresista reveló sentir medio al momento de notar que en su cabeza había un intenso sangrado y no podía salir de las instalaciones del Hemiciclo con el fin de buscar atención médica.

En ese sentido, horas después del suceso, el parlamentario calificó las acciones de los colectivos de Libre como “terrorista” y responsabilizó a la administración del Legislativo, la Junta Directiva y la seguridad del Estado por la herida que recibió mientras pretendía reunirse con su bancada.