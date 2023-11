“Cualquier violación de DDHH preocupa”: Alice Shackelford

Sobre los disturbios en los que se enfrascaron diputados de oposición y simpatizantes de Libertad y Refundación, la diplomática expresó que “lo que ha pasado ayer en la noche, sacamos un comunicado llamando al respeto de los derechos humanos, a la no violencia, que son elementos críticos para la construcción de cualquier democracia”.

Sobre el zafarrancho en el Congreso, en el que salieron diputados heridos y amenazados con armas, la representante de NU precisó: “Cualquier violación de derechos humanos y cualquier violación del estado de derecho es algo que preocupa y que impacta en la democracia; esto no significa que no hay instituciones democráticas y que no hay institucionalidad”.

Si lo suscitado en los últimos meses en el país, con la problemática de no sesionar en la cámara legislativa por no haber un acuerdo en la elección del fiscal, afectaría para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), Shackelford pronunció: “El grupo de expertos está haciendo su trabajo alrededor de identificar las condiciones mínimas e indispensables para el eventual mecanismo independiente y autónomo. Es más importante que nunca tener a un Ministerio Público independiente y confiable”.