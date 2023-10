Parálisis legislativa sumergirá al CN en crisis profunda, advierten

“El plan esta trazado y hay manos oscuras tras de el, no sigan cayendo en la trampa lo que buscan algunos grupos de poder es liquidar la democracia disolviendo el CN y ustedes (diputados) al permitir que sigan paralizadas las sesiones”, advirtió.

Castellanos cuestionó a los parlamentarios de oposición y argumentó que “se la están poniendo muy fácil, recuperen el hemiciclo y pasen a la historia como lo que debieran ser verdaderos padres de la patria, ya va siendo hora que devenguen”.

De su lado el diputado nacionalista Mario Pérez, no descartó que “existe el temor no podemos dejar de decirlo, pero eso constituye un delito alto y grave, esperemos que no se llegue a esa locura”, respecto a pretensiones de disolver el CN.