Redondo confirma que comisión nombrará de manera interina a titulares del MP

Continuó que “si el CN debe designar a funcionarios que no han sido designados, aquí la Constitución nos faculta a nosotros para hacerlo”.

”Les garantizo que no se impondrá gente en la Fiscalía”, reiteró el líder del Poder Legislativo.

Prosiguió: “alegan ellos, a su favor, que existe una falta absoluta en el Ministerio Público, en la Fiscalía General, todos sabemos que el abogado Sibrián ocupa el cargo de fiscal general, en base a la Ley Orgánica del Congreso, artículo 80, igualmente con todo el respaldo constitucional y legal, durante dos meses ha ejercido el cargo de fiscal general, ha estado al frente de todas las dependencias del Ministerio Público y no existe falta absoluta como lo quieren alargar los directivos ilegales de Libre ”.

De su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza recomendó a los cinco candidatos al cargo de fiscal no permitir ser instrumentalizados por el oficialismo.

“A los candidatos a fiscal general y fiscal adjunto y demás profesionales del derecho les prevengo: ustedes son abogados y conocen la ley. No permitan ser instrumentalizados por una supuesta Comisión Permanente del CN y pretenda nombrarles interinamente como fiscal general y fiscal adjunto, y con ello, los conviertan a ustedes en cómplices de actos ilegales”.

Asimismo, les exhortó a que “piensen en Honduras y no se ensucien en el fango porque no hay falta absoluta de Fiscal General en el MP y por tanto, no se encuentra acéfalo”.