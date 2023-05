Tirso Ulloa, secretario del IP, asegura que no ha renunciado y que todo es un montaje

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hasta la 1:50 de la tarde de este viernes, el secretario general del Instituto de la Propiedad (IP), Tirso Sady Ulloa, estaba sentado en su oficina laborando moralmente, porque aseguró que no ha renunciado. También, manifestó en exclusiva a EL HERALDO que la circulación de conversaciones telefónicas, fotos y audios de índole sexual a cambio de una plaza laboral, es completamente falso y es un montaje de tres diputados de Comayagua del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Yo hasta el momento no he renunciado, yo sigo trabajando normal. Eso que anda circulando es un montaje que hicieron tres diputados de Comayagua y utilizaron a una señora. Yo a ella no la conozco, nunca en mi vida la he visto”, explicó Ulloa a primera instancia.

Xiomara Reyes quien financió a la supuesta víctima. “Ella fue candidata a diputada en Comayagua”.