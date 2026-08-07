"El talón de Aquiles del MP siempre ha sido el presupuesto": Fiscal general adjunto

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) necesita 350 millones de lempiras adicionales a su presupuesto para el año fiscal 2026 para fortalecer sus capacidades de investigación, afirmó el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas.
Cabañas explicó que las limitaciones presupuestarias del ente acusador afectan directamente la capacidad del MP para investigar casos que requieren análisis financieros, seguimiento de recursos y apoyo de profesionales especializados.
“Necesitamos entre 300 y 350 millones más del presupuesto asignado al Ministerio Público; con eso podríamos ir solventando la contratación de detectives, analistas financieros, peritos; y en temas de construcción, de ingenieros y arquitectos.”, señaló.
El funcionario explicó que el análisis de movimientos bancarios y el seguimiento de recursos necesitan de personal especializado, lo que resulta insuficiente debido a las limitaciones presupuestarias.
“Para realizar un análisis y movimiento de toda cuenta bancaria o movimiento, necesitamos analistas financieros y, sin tener una base presupuestaria que podamos ofrecer o buenos salarios que atraigan a los profesionales que puedan ingresar al Ministerio Público, no podemos avanzar”, explicó.
Sin embargo, para el fiscal adjunto, “el talón de Aquiles del Ministerio Público siempre ha sido el presupuesto, un presupuesto que pasa en los años y nunca aumenta”.
Seguimiento monetario
Cabañas indicó que una de las principales dificultades se presenta cuando las investigaciones requieren analizar movimientos bancarios y seguir el destino de los recursos.
Según explicó, este tipo de investigaciones requiere movilizar investigadores y fiscales, además de contar con especialistas capaces de examinar operaciones financieras y establecer el recorrido de los recursos.
Además, aseguró que la falta de personal especializado limita las posibilidades de desarrollar investigaciones con mayor profundidad, especialmente cuando se necesita seguir el dinero y realizar análisis financieros completos.
El presupuesto del Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2026 asciende a 3,040 millones de lempiras, que representa 0.68% del total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República; es decir, el ente acusador del Estado recibe menos del 3% que establece el mandato constitucional para entes judiciales y de investigación.