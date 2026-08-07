"El talón de Aquiles del MP siempre ha sido el presupuesto": Fiscal general adjunto

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) necesita 350 millones de lempiras adicionales a su presupuesto para el año fiscal 2026 para fortalecer sus capacidades de investigación, afirmó el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas.

Cabañas explicó que las limitaciones presupuestarias del ente acusador afectan directamente la capacidad del MP para investigar casos que requieren análisis financieros, seguimiento de recursos y apoyo de profesionales especializados.

“Necesitamos entre 300 y 350 millones más del presupuesto asignado al Ministerio Público; con eso podríamos ir solventando la contratación de detectives, analistas financieros, peritos; y en temas de construcción, de ingenieros y arquitectos.”, señaló.

El funcionario explicó que el análisis de movimientos bancarios y el seguimiento de recursos necesitan de personal especializado, lo que resulta insuficiente debido a las limitaciones presupuestarias.

“Para realizar un análisis y movimiento de toda cuenta bancaria o movimiento, necesitamos analistas financieros y, sin tener una base presupuestaria que podamos ofrecer o buenos salarios que atraigan a los profesionales que puedan ingresar al Ministerio Público, no podemos avanzar”, explicó.

Sin embargo, para el fiscal adjunto, “el talón de Aquiles del Ministerio Público siempre ha sido el presupuesto, un presupuesto que pasa en los años y nunca aumenta”.