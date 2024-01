Sólo el Congreso Nacional puede eliminar peajes, justifica ministro de la SIT

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante la campaña, tanto la presidenta Xiomara Castro como el expresidente Manuel Zelaya Rosales afirmaron que se iban a eliminar los peajes.

Han transcurrido dos años de gobierno y las casetas continúan funcionando, por lo que esa promesa no ha sido cumplida.

No obstante, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, justificó que “quién puede declarar fracasado o nulo el contrato de COVI es el Congreso Nacional, no puede hacerlo el Ejecutivo, no lo puede hacer Xiomara Castro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras facultades? Revisar el contrato, ver los hallazgos y transmitirlos al Congreso, ese sería nuestro trabajo”.