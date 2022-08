La sociedad civil elegirá hoy a sus delegados en la Junta Nominadora

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A falta de dos semanas para que se cumpla el plazo límite para conformar la Junta Nominadora para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este día las organizaciones de la sociedad civil elegirán hoy a sus dos representantes (propietario y suplente).

No obstante, desde hace unos días ya se barajaban algunos nombres de sus posibles delegados.

Para el caso, tomó fuerza en el inicio de la presente semana, que dos de los candidatos más fuertes a representarlos son: Tomás Andino Mejía y Martha Elizabeth Dubón Acosta; ambos con notable recorrido en el mundo de las organizaciones sociales del país.

En el caso de la señora Dubón Acosta, es abogada y se desempeña como subcoordinadora de proyectos de la Asociación de Jueces por la Democracia.

De su lado, Tomás Andino ha sido presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Honduras y actualmente es el coordinador de gestión del conocimiento en el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

El favoritismo de estas dos personas podría ser confirmado o descartado hoy, en la asamblea extraordinaria que llevarán a cabo las 57 organizaciones que se inscribieron y que llenaron todos los requisitos para participar en la elección de sus representantes.

En primera instancia se dijo que eran 64 las organizaciones de la sociedad civil que se habían inscrito y que cumplían con todos los requerimientos, pero el lunes recién pasado se confirmó que siete de ellas habían quedado fuera.

“El problema de Foprideh ( Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras) es un problema que yo destaco por que conozco su larga historia, pero desafortunadamente se presentó un problema y fue excluida”, lamentó el titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana.

El exfiscal del Estado aseveró: “yo lo que sé es que hay un organismo que no es Gobernación, si no que es otro que señaló oficialmente que no puede participar”, sin precisar cuál fue ese organismo.

El hecho de que Foprideh haya quedado fuera, al parecer, radica en que cuatro de las organizaciones aglutinadas no habrían liquidado fondos utilizados en proyectos que se hicieron con dinero erogado desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Entre las que quedaron fuera de la lista por no cumplir con los requisitos están la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entre otras.

