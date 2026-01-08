Sin presidenta, sin agenda y sin transición: el vacío que domina Casa Presidencial

El único movimiento perceptible se produce con el ingreso y salida de los pocos trabajadores que aún acuden al recinto, en una dinámica reducida que contrasta con el papel estratégico que históricamente ha tenido Casa Presidencial como centro de toma de decisiones del país.

Apenas uno que otro empleado cruza los corredores para cumplir tareas mínimas en una sede del Ejecutivo que parece operar en modo de espera, sin una agenda visible ni señales claras de conducción política.

Tegucigalpa, Honduras.- El ambiente en Casa Presidencial es, por estos días, casi imperceptible. Los amplios pasillos que en otros momentos fueron escenario de reuniones, conferencias y un constante ir y venir de funcionarios hoy lucen vacíos y silenciosos , con una calma que se asemeja más a la inercia institucional.

No hay comitivas, no se observan visitas oficiales ni delegaciones externas, y tampoco se percibe el despliegue de seguridad o logística que suele acompañar actividades presidenciales.

La escena es la de una Casa Presidencial desprovista de dinamismo, con presencia reducida al equipo estrictamente esencial.

La ausencia de funcionarios de alto nivel es notoria, no se registran reuniones ministeriales, encuentros políticos ni apariciones públicas que indiquen un gobierno en acelerada transición.

Incluso la Presidenta Xiomara Castro está ausente del escenario cotidiano, sin señales visibles de actividades oficiales dentro o fuera de la sede gubernamental, lo que refuerza la sensación de vacío institucional.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la agenda presidencial. No se han emitido convocatorias, anuncios de inauguración de obras ni comunicados que anticipen actividades en los próximos días.

Tampoco se observa la conformación de algún equipo de transición que marque el cierre ordenado del actual periodo de gobierno, una práctica habitual en la recta final de las administraciones.

Este clima apagado se interpreta como reflejo directo de la dura derrota sufrida el pasado 30 de noviembre en las elecciones generales por parte del Partido Libertad y Refundación (Libre).

La falta de entusiasmo, planificación visible o mensajes políticos parece acompañar el golpe electoral, dejando a la administración sumida en una etapa de repliegue y bajo perfil.

Dentro de Casa Presidencial no hay nada que levante los ánimos. No se escuchan discursos, no hay anuncios estratégicos ni gestos que intenten recomponer la narrativa del cierre de gobierno.

El tiempo transcurre lentamente, marcado por la espera y la cuenta regresiva hacia el 27 de enero, fecha prevista para la salida oficial del poder.

La sede del Ejecutivo, que en otros momentos fue centro de decisiones y actividad constante, hoy transmite una imagen de pausa prolongada.

Una Casa Presidencial casi vacía, sin rumbo visible, que parece limitarse a dejar pasar los días mientras el calendario avanza y el ciclo político llega a su fin.