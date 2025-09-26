Silencio de cancillerías, pero sube la tensión entre Honduras y El Salvador en el Golfo

Tegucigalpa, Honduras.- Los recientes incidentes marítimos en el Golfo de Fonseca entre embarcaciones de la Fuerza Naval de Honduras y de la Marina de El Salvador han despertado la preocupación de expertos en relaciones internacionales, quienes advierten que la situación debe ser conducida con cautela desde el ámbito diplomático para evitar que la tensión derive en una crisis mayor. Isaías Barahona, exvicanciller de Honduras y exjefe de las Fuerzas Armadas, considera que la Cancillería hondureña tiene ahora un papel determinante para frenar cualquier escalada , mediante un proceso de acercamiento directo con las autoridades salvadoreñas y bajo el marco de los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). “El Golfo de Fonseca tiene un régimen de cosoberanía, definido en la sentencia de 1992 de la CIJ (Corte Internacional de Justicia). Eso significa que los tres países (Honduras, El Salvador y Nicaragua) comparten soberanía dentro de la bahía, lo que obliga a que haya coordinación y acuerdos apropiados para que el área sea un espacio de paz, desarrollo y seguridad”, explicó Barahona.

El excanciller subraya que, aunque esa sentencia resolvió buena parte del diferendo, aún queda pendiente la definición de la línea de cierre del Golfo, es decir, la delimitación hacia la bocana que conecta con el océano Pacífico. "Ahí Honduras tiene todos los derechos que corresponden a la Convención del Mar: plataforma continental, zona económica exclusiva, entre otros. Pero falta que con El Salvador se concrete un acuerdo como ya se hizo con Nicaragua", señaló. En 2021, Honduras firmó con Nicaragua el Tratado Bicentenario, que definió los límites marítimos pendientes tanto en el Golfo como en el Caribe, un pacto que ya fue ratificado en el Congreso Nacional y publicado en La Gaceta. Ese avance dejó resuelto el espacio con Nicaragua, pero con El Salvador no ha ocurrido lo mismo. "Lo único que queda en el Golfo es que ese tratado se replique ahora con El Salvador. Es un proceso distinto, pero indispensable. Honduras ya cumplió su parte con Nicaragua, ahora corresponde buscar un acuerdo bilateral con El Salvador para definir la otra mitad de la línea de cierre en la bocana", indicó. Barahona insistió en que la vía para lograrlo es exclusivamente diplomática. "Aquí hay que poner buenos oficios, tanto del canciller como de las autoridades hondureñas, y buscar acercamientos con el presidente y las autoridades de El Salvador. Solo así se evita que esto continúe escalando", advirtió. El excanciller recordó que la política exterior de Honduras tiene como prioridad resolver esta parte pendiente de la sentencia de 1992, de manera que se cerrarán las diferencias y se definirán los espacios marítimos correspondientes en el Pacífico. "Una vez solucionado lo relativo a la bocana, quedarán claras las líneas fronterizas de las tres naciones y se podrán avanzar en la administración conjunta del Golfo", explicó. Más allá de la delimitación, Barahona destacó que el reto está también en gestionar de forma integral la cosoberanía. Esto implica establecer reglas de uso, mecanismos de seguridad, protección ambiental y de los recursos pesqueros, además de evitar que las aguas del Golfo sean utilizadas por redes criminales. "Es un trabajo grande. El Golfo es una zona de desarrollo estratégico que contiene algunas de las mejores bahías para la aproximación de grandes embarcaciones en el Pacífico. Aunque la bahía esté en Amapala, beneficia igualmente a Nicaragua y El Salvador, además de los puertos hondureños. Por eso es urgente que las cancillerías asuman el tema y lo resuelvan de manera definitiva", puntualizó.

Soluciones

Para el experto en relaciones internacionales Graco Pérez, la reciente incursión de embarcaciones salvadoreñas en aguas jurisdiccionales de Honduras es una señal de alarma que no debe ser tomada a la ligera. Según explicó, la situación en la bocana del Golfo de Fonseca es recurrente, debido a que El Salvador mantiene la postura de que Honduras no tiene salida al Pacífico, pese a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1992, ratificada una década después. “El Salvador sigue sosteniendo que Honduras no tiene salida al Pacífico. Esa posición desconoce abiertamente el fallo de la Corte y ha sido una práctica constante de sus autoridades navales. Honduras, por su parte, ha sido demasiado permisiva”, sostuvo. Pérez recalcó que los comunicados de las Fuerzas Armadas hondureñas, aunque necesarios, son insuficientes. “Aquí le corresponde a la Cancillería protestar formalmente ante El Salvador y enviar copias a los organismos internacionales que velan por el cumplimiento de las sentencias de La Haya. Eso no ha ocurrido y ya han pasado 48 horas de dos incidentes graves”, advirtió. El experto cuestionó el silencio diplomático, lo que a su criterio representa un vacío que pone en riesgo la soberanía nacional. “La Cancillería no ha emitido ninguna protesta. Ese vacío es preocupante, porque las acciones de El Salvador quedan registradas en sus bitácoras como si fueran aguas de ellos. Si Honduras no protesta, esa pretensión puede escalar a un reclamo mayor”, señaló. Además del tema territorial, Pérez subrayó que en la zona están en juego derechos económicos de gran valor estratégico. “No se trata solo de soberanía, ahí Honduras tiene derechos de pesca, de exploración y explotación de subsuelo y de los recursos marítimos. Si se permite que El Salvador imponga su visión, Honduras podría perder proyección sobre esos espacios”, advirtió. El experto alertó que las autoridades hondureñas no deben optar por una actitud pasiva, como dejar de navegar temporalmente por la bocana.

“Esa salida no resuelve nada. Al contrario, solo mantiene latente el riesgo de enfrentamiento. Honduras debe usar todos sus recursos legales y diplomáticos para hacer cumplir la sentencia”, insistió. La situación se agrava por el desconocimiento salvadoreño del Tratado Bicentenario firmado entre Honduras y Nicaragua en 2021, que definió los límites en la bocana del Golfo y en el Caribe. Según explicó Pérez, El Salvador sigue alegando que sus aguas se empalman con las de Nicaragua, dejando a Honduras en medio, pese a que el fallo de 1992 estableció con claridad que Honduras sí tiene salida propia al Pacífico. El especialista criticó que durante el último incidente, registrado el 24 de septiembre, las embarcaciones permanecieran durante seis horas en aguas hondureñas sin que se activaran los canales diplomáticos. “El primer comunicado señalaba que desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde el buque salvadoreño permaneció en la zona. ¿Qué pasó en esas seis horas? ¿Por qué no hubo comunicación entre las Fuerzas Armadas de ambos países? ¿Por qué no se contactaron las cancillerías o incluso los presidentes?”, cuestionó. Pérez insistió en que la responsabilidad primaria de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía, pero que hay un límite en el que debe entrar el poder político. “Las Fuerzas Armadas cumplen con su deber, pero no pueden ir más allá. Ahí tiene que entrar la Cancillería, la Presidencia. Si no lo hacen, están dejando que el problema se pudra en el mar y claro que hay implicaciones graves”, afirmó. En su opinión, este es el momento clave para actuar y buscar una solución definitiva. “Lo que ocurre en el Golfo no es un problema menor. Tiene potencial de escalar en cualquier momento. Pero la Cancillería se ha concentrado en agendas políticas e ideológicas y no en lo que le corresponde: la soberanía nacional. Guardar silencio es una irresponsabilidad y un incumplimiento de sus deberes legales”, sentenció.

Ausencia y silencio