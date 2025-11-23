La Sesal alerta sobre estafas en centros de formación de auxiliares de enfermería

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) advirtió sobre centros formadores de Auxiliares de Enfermería que operan sin autorización y que estarían estafando a ciudadanos interesados en formarse profesionalmente en el área sanitaria.
Mediante un comunicado, la institución pidió a la población no dejarse engañar y mantenerse vigilante ante ofertas académicas que no cuenten con el aval oficial. Según la Sesal.
Las autoridades explicaron que, en las últimas semanas, la Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo recibió varios reportes de personas que aseguran fueron víctimas de engaños.
De acuerdo con las denuncias, algunos centros estarían utilizando de manera indebida el nombre y los logotipos de la Sesal para aparentar legalidad y ofrecer certificaciones falsas.
La Secretaría aclaró no está recibiendo nuevas ni aprobando la apertura de nuevos centros formadores de auxiliares en enfermería, por lo que cualquier institución que asegure estar en proceso de certificación, está difundiendo información falsa para captar estudiantes, establece el aviso.
La Sesal no reconoce ni acredita cursos de Auxiliar de Enfermería que se impartan únicamente los fines de semana, ni aquellos que inscriban estudiantes que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos por las normativas sanitarias vigentes en el país, indica.
Entre los requisitos formales para ingresar a un proceso legítimo de formación se encuentran: tener entre 18 y 39 años, cumplir una carga horaria mínima de 40 horas semanales durante un año completo, realizar un año adicional de servicio social obligatorio y estar matriculado en un centro oficialmente autorizado por la Secretaría de Salud.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la regulación estricta y la vigilancia permanente del sistema de formación en salud, con el objetivo de garantizar que los futuros auxiliares reciban una preparación adecuada y reconocida.
También reafirmó la importancia de proteger a la población hondureña frente a prácticas fraudulentas y actividades que ponen en riesgo el bienestar y la seguridad sanitaria.