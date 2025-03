Seguridad atribuye a estructuras criminales las dos masacres de la capital

Aunque señaló que “en el caso de muertes violentas de mujeres, la incidencia en 2025 es prácticamente la misma que en 2024, en términos generales hay una reducción del 20 % en la comisión de homicidios este año en comparación con 2024, que fue el de menor incidencia en las últimas dos décadas”.

Por otra parte, el funcionario negó tener algún vínculo familiar con Rolando Josué Sánchez Salinas, señalado como uno de los principales sospechosos del atroz crimen del empresario Franklin Villeda.

“Hace unos días emitimos un comunicado en el que se establecía que no soy familiar de esa persona de apellido Sánchez. Además, el Colegio de Abogados ha confirmado que no es abogado. Somos tajantes: no tiene ningún vínculo con nosotros”, enfatizó el ministro de Seguridad