Secretaría de la Mujer denuncia a Nasralla por violencia contra Xiomara Castro

Recientemente, Nasralla fue consultado sobre la participación de Castro en la Cumbre del Clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada en Dubái y él aseguró que no sabe de lo que estaba hablando, pues ella no terminó la carrera de educación media.

“Xiomara no sabe lo que es el capitalismo ni el socialismo, yo le tengo cariño como mujer, pero ella no entiende lo que está hablando, a ella le dan por escrito lo que tiene que decir. Ella no sabe lo que es capitalismo, ella no terminó bachillerato, no es una persona que lee, a ella le pasan los discursos y me da mucha pena que diga eso porque no sabe... Ella está ahí simplemente porque la ponen, el hombre del cual se enamoró y que ‘le quema la pata con un montón’”, dijo textualmente.