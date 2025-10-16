Educación instruye regreso a clases, excepto en departamentos con alerta amarilla

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación confirmó que a partir del viernes 17 de octubre se reanudarán las clases presenciales, exceptuando los municipios con alerta amarilla por las lluvias. Estos municipios en alerta amarilla son los que están en Francisco Morazán, La Paz, Valle, Choluteca y El Paraíso.

En tanto, los municipios de Olancho, Comayagua, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara se encuentran en alerta verde; en estos departamento se retornará a clases presenciales, como los demás que no están en alerta.

Comunicado íntegro de la Secretaría de Educación

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a la comunidad educativa y al pueblo hondureño en general, comunica: 1. Que, de acuerdo con las últimas actualizaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y conforme a las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), a partir del viernes 17 de octubre se reanuda las clases presenciales en el nivel nacional exceptuando aquellos municipios con alerta amarilla en los que sea imposible poder desarrollar las actividades de manera normal por interrupciones derivadas de afectaciones por deslizamientos o inundaciones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. 2. La decisión se adopta tras las últimas actualizaciones dadas a conocer por el Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) sobre condiciones climatológicas y la reducción del nivel de alertas en el país, lo que permite el retorno a la normalidad.

3. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación reitera el llamado a velar por el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo, esto a la continuidad de la comunicación permanente y atenta sobre las condiciones del clima en las distintas regiones del país mediante los informes de Copeco, Sinager y las páginas oficiales de la Secretaría de Educación.

