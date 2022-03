Sancionarán a los docentes que no estén en sus aulas de clase

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los maestros que no estén en sus aulas brindando clases serán suspendidos o trasladados a otro centro educativo.

Ese tipo de sanciones anunció el martes el titular de la Secretaría de Educación, Daniel Sponda, ya que no existe un motivo por el cual se deba abandonar las aulas.

Lo anterior se debe a la determinación de un grupo de docentes de no presentarse a las aulas de clases por falta de pago de su salario y porque los centros educativos no cuentan con las condiciones idóneas como agua potable.

Esa situación está ocurriendo en el Instituto Técnico Honduras y otros establecimientos educativos.

“Si bien es cierto los profesores somos quienes hemos sostenido el sistema educativo en este tiempo de pandemia, pero las instrucciones son precisas para que los docentes regresen a las aulas de clases y cumplan con el horario normal ya establecido”, puntualizó Sponda.

Reprochó la actitud por parte de los docentes que no quieren acatar las medidas establecidas. “Es inaceptable la actitud de los compañeros de no querer dar clases, el llamado que hago a los maestros es que no hay necesidad que se aplique la ley, regresen a los centros educativos y garanticen el derecho a la educación de nuestros jóvenes” advirtió el funcionario.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Joel Navarrete, señaló de irresponsable a Sponda por obligar a docentes y alumnos a volver a la presencialidad sin que existan las mínimas condiciones de bioseguridad en la mayoría de escuelas y colegios.

“No hay agua potable, aguas negras y llevan a los jóvenes sin distanciamiento social, pareciera que Sponda no conoce la situación por las que pasan los centros educativos en el país”, cuestionó el dirigente magisterial.

