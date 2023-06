San Antonio de Flores, el municipio de El Paraíso que está paralizado por no tener autoridades

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Escondido entre cerros y frondosos árboles está San Antonio de Flores en El Paraíso, cuyos habitantes enfrentan a diario no solo el mal estado de la carretera para llegar a este municipio, sino al reto de no tener alcalde, es decir, aquí no hay autoridad civil desde hace un año.

EL HERALDO llegó hasta este apartado lugar del país luego de cruzar zonas inhóspitas y cerros, donde cualquier despiste puede terminar en tragedia porque la carretera es una trampa mortal.

Bajando un cerro empinado, escondido entre árboles y calles de tierra con enormes rocas, ya se puede observar este municipio apartado del país.