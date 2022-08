Salvador Nasralla suspende a Moisés Ulloa del despacho del designado presidencial tras denuncia de acoso

”A finales del mes de Julio, se consideró realizar una reestructuración del personal en el Despacho, el cual incluyó el despido de Rodríguez por asuntos relativos a las responsabilidades laborales y en ningún caso por recomendaciones del licenciado Moisés Ulloa”, agregó. ADEMÁS: Maestros jubilados no aceptan mecanismo de pago de las 60 rentas de Inprema

En un video difundido en las redes sociales, Rodríguez aseveró que Ulloa comenzó a enviarle mensajes indebidos en diferentes horas del día, incluyendo las madrugadas, en los que “constantemente me solicitaba fotografías íntimas y me insinuaba que hiciéramos cosas indebidas para la relación laboral que teníamos”.

“Mi conducta de toda una vida e inocencia se puede constatar de forma irrefutable, por lo que tengo la tranquilidad y certeza que la verdad quedará evidenciada en este capítulo que únicamente busca dañar nuestra imagen”, manifestó Ulloa a través de un comunicado.

Sin embargo, la denunciante explicó que “honestamente me empecé a sentir incómoda cerca de él porque ya tenía tres meses de estar sufriendo acosos. Me empecé a sentir insegura con mi trabajo, a tal punto que ya no quería acercarme a él”.

