Salvador Nasralla sobre reforma constitucional: “Ellos saben que no tienen los votos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El designado presidencial, Salvador Nasralla, aseguró este jueves que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no cuenta con los votos necesarios para realizar la reforma constitucional que le quita atribuciones a las Fuerzas Armadas.

“El problema de Honduras es que no hay institucionalidad, porque la presidenta de la República, su yerno es sobrino de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, su sobrino es hijo del secretario general del Congreso Nacional, su esposo es la persona que ejerce en el poder Ejecutivo y el que manda todas estas cosas, entonces de qué me hablan de institucionalidad, eso sería si no existiera nepotismo, sino hubiera ningún pariente de Xiomara Castro, pero está totalmente infestado de la familia de Xiomara Castro y Mel Zelaya”, dijo Nasralla en Hoy Mismo.