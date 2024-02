Romeo Vásquez sobre reforma a FFAA: “Tienen un plan para quedarse en el poder”

El general en condición de retiro consideró que Libre pretende instaurar una dictadura socialista y acusó a sus dirigentes de “no querer nada bueno para Honduras”.

“Esta gente no quiere nada bueno para Honduras, estos lo que quieren es una dictadura para perpetuarse en el poder. El socialismo del Siglo XXI consiste en la concentración del poder en unos pocos, en este caso vuelven a sus andadas y lo vuelvo a decir para los que no me creyeron en 2009, esta gente quiere eliminar el sistema democrático por uno socialista”, mencionó.

“Esta es una situación que se debe analizar detenidamente, porque va amarrada con otras iniciativas; la de controlar la Sala Constitucional, esa va en otro sentido, reelegirse indefinidamente o perpetuarse en el poder en forma dictatorial. También está amarrado con lo que pretenden hacer con los partidos políticos”, sentenció.