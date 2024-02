Mel Zelaya no comparte propuesta para que FFAA no velen por alternabilidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor presidencial, Manuel Zelaya, se pronunció este jueves acerca del polémico proyecto presentado para que las Fuerzas Armadas dejen de velar por la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. A través de sus redes sociales, el exmandatario señaló no dudar acerca de las intenciones del congresista de Libertad y Refundación (Libre), sin embargo, dijo que la iniciativa no fue conocida por la presidenta Xiomara Castro y manifestó que no la comparten desde el gobierno.

“No dudo de las buenas intenciones del diputado (Ramón) Barrios y aunque él tiene las facultades, esa iniciativa no fue conocida por la presidenta Xiomara Castro, ni por la dirección del Partido Libre y no la compartimos”, manifestó Zelaya.

La iniciativa contendiente al artículo 272 de la Constitución de la República, presentada por Barrios en la sesión legislativa del miércoles 14 de febrero, tiene como fin anular la función de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) en velar por el cumplimiento de la alternabilidad en la presidencia. Con la reforma planteada por Barrios, las funciones de la institución castrense serán defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución y los principios de libre sufragio, suprimiendo esa función. “Esta noche presenté un proyecto de ley que consiste en lo siguiente: En el capítulo X de la Constitución de la República sobre la “Defensa Nacional y la Seguridad Pública”, Reformar por exclusión del artículo 272 en su último párrafo, para anular la expresión que le faculta a las Fuerzas Armadas “la alternabilidad del ejercicio de la Presidencia de la República”, explicó el diputado en su cuenta de “X”.

Agregó: “Por tanto deberá de leerse: se instituye a las Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución y los principios de libre sufragio”.

Controversial propuesta

De acuerdo con expertos, el proyecto de reforma propuesto por Ramón Barrios, quien paradójicamente es abogado constitucionalista, estaría dejando libre paso a la reelección presidencial en intento de consolidar el poder absoluto. “No es un artículo pétreo, pero la da a las Fuerzas Armadas una atribución que no existe en ninguna fuerza armada de Latinoamérica, a lo mejor quienes me critican conocen muy poco de historia de constituciones en la región, pero en ninguna ninguna fuerza armada de Latinoamérica y democracia seria en el mundo se le dan atribuciones políticas a las Fuerzas Armadas como se le dan en Honduras”, argumentó Barrios.

Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, catalogó de alarmante la propuesta hecha por Ramón Barrios. “En un país como el nuestro, tan suspicaz y que vivimos en la cultura de la sospecha, resulta altamente alarmante que venga un diputado a proponer precisamente que ese rol de cuidar de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia le sea quitado a las Fuerzas Armadas”, manifestó Barrios en entrevista con Hoy Mismo. “Si bien, ellos no hicieron nada por preservar ese principio de alternabilidad cuando Juan Orlando Hernández se reeligió, no significa que la nueva cúpula castrense, los nuevos mandos, no quieran involucrarse en ese mando constitucional. Este caballero, Ramón Barrios, está tratando de quedar bien con la Presidencia de la República, con Manuel Zelaya, para crear la intención de una reelección que a todas luces sería ilegal”, agregó.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, consideró que las últimas acciones de Libre son una señal de que quieren continuar en el poder “por la fuerza”. “Han impulsado dos iniciativas graves contra la democracia, me imagino que Libre quiere que los colectivos sean los que manejen y respeten el proceso de elecciones. No se puede permitir que eliminen ese artículo constitucional. Libre quiere continuar en el poder por la fuerza, pero la oposición política no lo va a permitir”, dijo el líder nacionalista. Al igual que Zambrano, varias voces dentro de la oposición política han mostrado su preocupación ante el polémico proyecto de reforma al artículo 272 de la Constitución.