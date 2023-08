Salvador Nasralla sobre su candidatura presidencial: “Si no vamos en coalición, no vale la pena competir”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El todavía designado presidencial Salvador Nasralla confirmó su participación en las próximas elecciones presidenciales de 2025 siempre y cuando se haga en coalición (acuerdo entre varias partes) con los demás partidos de oposición.

“Si no vamos en colisión en coalición yo no corro, si no vamos en coalición de toda la oposición contra el gobierno no vale la pena competir”, expresó Nasralla en su participación con el foro 30/30.

El también presentador de televisión explicó que el partido Libertad y Refundación (Libre) cuenta con “todas las armas” para derrotar a cualquier partido, por lo que recordó lo ocurrido en las elecciones de 2013 y 2017, donde los partidos de oposición se fueron por separado e influyeron en la victoria del Partido Nacional.