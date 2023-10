Salvador Nasralla: “Seré el candidato de toda la oposición”

“Voy a ser candidato presidencial de toda la oposición, la unión del BOC no es una alianza electoral, fue una unión para que Manuel Zelaya vea que es minoría con su partido”, manifestó.

El designado agregó que “si critica alguien que tiene conocimientos, está bien, pero ellos no y aparte que son mentirosos”.

Nasralla afirmó que los militantes de Libre “son un montón de semovientes y la verdad que en ese partido la gente no tiene derecho a criticar, no son gente estudiada”.

Al preguntarle sobre cuándo presentaría la renuncia, dijo que “no todavía, porque ahorita hubo un cambio violento con lo que está haciendo Libre que nos está llevando a una dictadura y fascismo, en este momento no conviene renunciar”.

El designado había afirmado que presentaría su renuncia ante el Congreso Nacional porque no tiene ninguna relación con el gobierno y planea ser candidato presidencial nuevamente.

No obstante, Nasralla afirmó que lideraría nuevamente una alianza política de la oposición.

No quedará inhabilitado para las próximas elecciones

Fue el pasado 9 de agosto que Salvador Nasralla confirmó su renuncia al cargo de designado presidencial,

En relación a si no quedará inhabilitado para las próximas elecciones, añadió que “de acuerdo a lo que hablé con abogados no debería de haber problemas, estoy redactando el documento y espero que no pase de este mes para presentarlo al Congreso”.

El artículo 240 de la Constitución de la República establece que no puede ser elegido presidente los designados que hayan ejercido funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de la elección del presidente de la República.