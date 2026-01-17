“Saludó con sombrero ajeno”: La Chico reclama al gobierno deuda de L5,000 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Gustavo Boquín, advirtió que el Gobierno mantiene un adeudamiento superior a los 5,000 millones de lempiras con el sector. “Nosotros venimos advirtiendo desde hace más de un año al gobierno central de esta situación, que se iba a degenerar”, expresó Boquín, al referirse a la falta de desembolsos sostenidos para las empresas constructoras. El dirigente explicó que, durante un tiempo, el sector logró mantenerse operativo gracias a pagos parciales. “Habíamos soportado porque como una tarjeta de crédito, ellos nos hacían abonos significativos y nosotros podíamos seguir con el crédito y era algo rotativo”, señaló.

Sin embargo, aseguró que esa dinámica se rompió en los últimos meses: "Ahora sí, tenemos más de tres meses de no ver desembolsos significativos. Ustedes podrán escuchar mil millones, doscientos millones, pero para la industria de la construcción eso no es significativo", enfatizó. Boquín indicó que, pese a las promesas oficiales, los pagos no se han concretado. "Ahorita, el ministro nos dijo que nos iba a desembolsar; desde hace tres semanas nos está ofreciendo eso, mil millones de lempiras, que es menos del 20% del total de toda la deuda", apuntó. El presidente de CHICO advirtió que el impacto se extenderá al próximo gobierno. "El próximo gobierno heredará una deuda de cuatro mil millones de lempiras, obras paradas, obras que ya fueron entregadas y que tienen más de un año de estar siendo utilizadas por el gobierno, pero no han sido pagadas", afirmó.