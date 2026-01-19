Salud reporta 42 casos sospechosos de sarampión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) despertó alertas sobre 42 nuevos casos sospechosos de sarampión en Honduras.

Según las autoridades sanitarias, estos casos corresponden a personas originarias del departamento de Cortés, 30 pertenecientes a Puerto Cortés y 12 entre Potrerillos y Pimienta.

La doctora Isis Fajardo, técnico regional de salud en la zona norte del país, explicó que ante las alertas, los sospechosos del virus se encuentran bajo supervisión médica y confinamiento.

"Se dio el seguimiento y se realizó vigilancia clínica, las personas sospechosas eran totalmente asintomáticas y hasta el momento no se registra ningún caso positivo", apuntó.

La experta aseguró que estas personas acudieron a Guatemala, país que el pasado diciembre albergó más de dos mil personas tras ser la sede de un evento religioso que albergo más de dos mil invitados de distintos países del continente americano.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ante eso, Fajardo reconoció que incluso si Honduras no es un país que registra altos índices de vacunación en contra del sarampión, todos los hondureños que acudieron al evento religioso contaban con su vacuna inmunizante.

"Nosotros hablamos de la importancia de la vacunación; los que fueron a esa asamblea por parte de Honduras estaban vacunados. Los barrios donde ellos viven tienen un porcentaje entre el 80% y 100% de vacunación", explicó la experta.