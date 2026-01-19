Salud reporta 42 casos sospechosos de sarampión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) despertó alertas sobre 42 nuevos casos sospechosos de sarampión en Honduras.
Según las autoridades sanitarias, estos casos corresponden a personas originarias del departamento de Cortés, 30 pertenecientes a Puerto Cortés y 12 entre Potrerillos y Pimienta.
La doctora Isis Fajardo, técnico regional de salud en la zona norte del país, explicó que ante las alertas, los sospechosos del virus se encuentran bajo supervisión médica y confinamiento.
"Se dio el seguimiento y se realizó vigilancia clínica, las personas sospechosas eran totalmente asintomáticas y hasta el momento no se registra ningún caso positivo", apuntó.
La experta aseguró que estas personas acudieron a Guatemala, país que el pasado diciembre albergó más de dos mil personas tras ser la sede de un evento religioso que albergo más de dos mil invitados de distintos países del continente americano.
Ante eso, Fajardo reconoció que incluso si Honduras no es un país que registra altos índices de vacunación en contra del sarampión, todos los hondureños que acudieron al evento religioso contaban con su vacuna inmunizante.
"Nosotros hablamos de la importancia de la vacunación; los que fueron a esa asamblea por parte de Honduras estaban vacunados. Los barrios donde ellos viven tienen un porcentaje entre el 80% y 100% de vacunación", explicó la experta.
Alertas
Pese a que las constantes alertas, autoridades confirmaron que hasta el momento, Honduras no alberga ningún caso positivo de sarampión.
"Como región sanitaria departamental de Cortés cerramos el año con el 60% de vacunación contra el sarampión, sabemos que estamos porque el nivel optimo es el 95% de vacunación", expresó la médico.
Sin embargo, amonestó a la población a acudir a los centros de salud más cercanos a aplicar las respectivas vacunas contra la enfermedad, en especial los menores de edad, ya que se perfilan como los más vulnerables ante el virus.
"Les hacemos un llamado a la población a vacunarse, porque ninguno de los que acudió —a la congregación religiosa— resultó positivo al sarampión porque estaba vacunado", finalizó.
Incidencias
Pese a las constantes alertas sanitarias, autoridades de la Sesal reiteraron que Honduras no registra casos de sarampión desde 1997, aunque mantienen activa una alerta epidemiológica debido a la presencia de la enfermedad en países vecinos.
Según los últimos reportes, Guatemala registra 12 casos positivos de sarampión, mientras que El Salvador y Costa Rica reportaron 1.
Síntomas
Según los expertos, el sarampión comienza con síntomas comunes, como la gripe, fiebre alta, tos, secreción nasal y conjuntivitis relacionadas con la varicela, e incluso cambios de temperatura.
Sin embargo, la enfermedad tiene peculiaridades, como la aparición de pequeñas manchas blancas dentro de la boca, y un sarpullido rojo que inicia en la cara y se extiende por todo el cuerpo, causando picazón y descamación.
Epidemiólogos aseguran que el sarampión podría ser una enfermedad mortal para las personas que padecen enfermedades de base al viral y muy contagiosa, por lo que la vacunación es crucial para prevenirla.