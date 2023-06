Salud licitará desde este año para garantizar abastecimiento de medicamentos en 2024

Además, Matheu dijo que esta revisión debe hacerse anualmente poque las enfermedades cambian y es necesario saber a detalle cada necesidad de los hospitales. “Lo que encontramos fue un desastre de todo, cuando pedimos la programación muchos repetían que era lo del año anterior y eso no puede ser”, dijo.

Sobre el tema se pronunció el doctor Carlos Umaña, quien consideró que el problema de desabastecimiento se debe a que las licitaciones no se han realizado en tiempo y forma, lo que atrasa el recibimiento y pone en juego la salud de la población.

“Después de la finalización del fideicomiso se optó por el mecanismo de compras directas y no se hizo la licitación en noviembre del año pasado, los diputados que estuvimos en esa comisión advertimos a Salud que, de no realizar la licitación en 2022, este problema se iba a agudizar en el primer semestre y aun así no lo hicieron”, recordó.

Por otro lado, Umaña dijo que, aunque se podrían agregar algunos fármacos, el cuadro básico en el país es muy completo, ya que incluye medicamentos para enfermedades de tipo crónico. “Hay más de 100 medicamentos vitales que deben seguirse comprando, pero el problema es el mecanismo ya que si no se hace la licitación a tiempo pasa este desabastecimiento que estamos teniendo”, expresó.