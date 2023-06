“En uno o dos meses se sale de una mora quirúrgica bien programada”: Carla Paredes, nueva directora del Hospital Escuela

Luego ejecutar, que no es de un día para otro. Es un proceso largo por lo que no se inicia a última hora, sino que hay que programar con antelación todo lo que un hospital como ese necesita.

Lo otro es que hay que controlar el sectarismo porque eso no ayuda en la gestión porque en salud no importan los colores sino el problema de salud y quién lo va a atender. Priorizar eso.

Por eso, el hospital no tiene mora y tiene abastecimiento de medicamentos del 96% en insumos quirúrgicos de 89% y 92% en medicamentos, del 86% en medicamentos generales, ¿por qué? Porque a mi me mandan una alerta y yo hago la compra.

En los hospitales que funcionamos directamente con la Sesal, tenemos la autonomía de operar con responsabilidad nuestros presupuestos, por lo que yo me he tomado esta libertad y entre el administrador, la jefa de compras y jefes de servicio actuamos con diligencia y transparencia.

Todas y más. Las más fundamentales serían: 1. el recurso humano porque uno debe tener un equipo en el que puede confiar y que tenga el conocimiento y las ganas de operar porque ya no se puede enseñar y solo se puede mejorar. 2. La ejecución presupuestaria, hay que ejecutarla como Dios manda, haciéndolo bien y rápido para recuperar y abastecer el hospital.

¿Cómo planea disminuir la mora quirúrgica?

Desconozco la situación que ha dado pie a la mora quirúrgica en el Hospital Escuela, no sé si es porque no tienen insumos o medicamentos, por falta de personal, porque los quirófanos no están trabajando al 100%, porque falta de pacientes no es.