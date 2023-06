Drama por la cirugía que nunca llegó: “No es justo que ser pobres nos condene a la muerte”

“Lo más triste es que no teníamos ni un peso y uno de los doctores asignados se enteró de la salud de mi papá y nos dijo ‘Aquí no hay chance, búsqueme afuera’”, recordó la entrevistada. “No es justo que ser pobres nos condene a la muerte”.

Cuando don Juan fue estabilizado, lo regresaron a su casa y tras el paso de varias semanas volvió a intentar ser intervenido para solucionar su problema de insuficiencia cardíaca, pero todavía no había espacio para ser operado.

La larga espera estuvo llena de agonía que hizo desvanecer poco a poco su corazón, al igual que la esperanza de su familia de que algún día fuera ingresado a un quirófano. “Fue horrible, teníamos tanta cólera y decepción, mi papá murió porque no lo operaron y a nadie le importó”, dijo entre sollozos la joven a EL HERALDO.

A miles de pacientes se les priva de una atención oportuna y quienes no pueden costear una alternativa privada, quedan a la merced de un sistema colapsado que parece no arrancar.

Quienes pueden pagarla no dudan en irse a una institución privada, pero todo cambia cuando hablamos de casos tan tristes como el de don Juan y su hija Elena, quien todavía sigue preguntándose qué hubiera cambiado si se contara con el sistema sanitario adecuado.

“Los casos van en incremento porque cada vez hay más emergencias que desplazan a las cirugías programadas, por qué hay un personal insuficiente, porque no hay medicamentos anestésicos y/o sedantes, antibióticos, analgésicos, que son tan necesarios para la cirugía y para asegurar los cuidados postquirúrgicos, además por que en muchas ocasiones solo se hace una cirugía paliativa y no correctiva pues no se cuenta con los insumos necesarios”, consideró Helga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).

La experta lamentó los casos de muerte por falta de operación, así como otros casos que provoca esta crisis como la de pacientes que se complican por el avance de su enfermedad, algunos que entran en etapas de discapacidad, difusión laboral, entre otros, ya que la salud gratuita es un deber del Estado.

“Para menguar la situación, primero que todo se debe invertir en infraestructura (reparar quirófanos y su equipamiento y construir más quirófanos) y deben abrir concursos para plazas de médicos cirujanos y personal auxiliar para los fines de semana, porque esos días no hay cirugías programadas”, consideró Codina.