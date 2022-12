Más de 6 mil personas están a la espera de una cirugía en el Seguro Social

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Desde septiembre del 2019 estoy esperando que me operen y hasta la fecha (8 de diciembre) no he recibido ninguna respuesta de si lo van a hacer o no”, lamentó Lesly López, paciente de oncología que está a la espera de que le realicen una operación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

A Lesly le diagnosticaron en septiembre de 2019 un quiste maligno en la tiroides, es decir, carcinoma, cáncer de tiroides. Dicha cirugía se debía realizar lo más pronto posible, sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no le han dado respuesta.

“Yo, por la urgencia y todo lo demás, opté por ir a que me realizaran la operación en una clínica privada, los médicos solo me decían que me tenía que esperar y que tuviera paciencia”, relató López, de 27 años de edad.

