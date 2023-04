Matheu: “Construiremos 8 hospitales, ningún país lo ha hecho en 3 años”

Sin embargo, ampliar la red hospitalaria no es la única gran tarea en materia sanitaria. También enfrenta el reto de garantizar un suministro de medicamentos en tiempo y forma para la población (sin el mecanismo del fideicomiso), así como cumplir al gremio médico los sueldos y los ajustes salariales.

El ministerio cuenta con un presupuesto de 24 mil millones, ¿a cuánto hay que aumentar el presupuesto para tener un sistema de salud diferente?

Lo primero que tenemos que considerar es que ningún monto real será suficiente para hacer todo lo que se desea. Debemos adecuarnos a las realidades económicas del país, y hacer uso de manera correcta y honesta los fondos con que contemos.

Como en todo ejercicio de administración, esto implica una buena combinación entre presupuesto y eficiencia. Tanto en Honduras, como en el mundo en general, los recursos son limitados, por lo que es esencial mantener un trabajo que maximice los fondos disponibles para así orientarlos a dar un servicio de salud de primer nivel, mejorando las falencias que han existido. Para ello, es preciso contar una potente visión y responsabilidad en el trabajo.

El presupuesto no debe estar hecho solo para cubrir demandas salariales y prebendas laborales. Lo que es ley debe cumplirse, pero también hay temas candentes que no se consideran a la hora de su discusión, por ejemplo, debe haber presupuesto idóneo para mejora de infraestructuras, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, modernización de equipos médicos, capacitación del personal, modernización de la red de comunicación, telemedicina en sus varias formas, etc.