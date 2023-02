Gobierno sigue sin cumplir exigencias del Colegio Médico de Honduras

“Nosotros estamos en la espera de un llamado de convocatoria a un tercer diálogo. Se dejó una segunda reunión en la que se iba a hacer el cálculo presupuestario para el 13 de enero (2023) para el impacto que significaba, pues darle solución a algunas de las peticiones que hemos hecho y la Sesal incumplió no llevando los datos, entonces no se ha hecho el dato del impacto presupuestario”, manifestó.

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- El gobierno de Honduras no continuó realizando convocatorias para dialogar con junta directiva del Colegio Médico de Honduras ( CMH ) sobre las peticiones que estuvieron protestando desde noviembre de 2023.

Agregó que llevan tres semanas mandándole notas al secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor , exigiéndole que se vuelva a convocar una sesión de trabajo y este no les ha contestado.

“Nosotros estamos en toda la potestad de volver a tomar las medidas necesarias porque no nos han cumplido ni nos están cumpliendo, la comisión interinstitucional está evadiendo la responsabilidad”, señaló Codina.

Sin embargo, no se ha cumplido la mayoría. Los médicos de primera línea contratados con Fondos BID, Fuerza Honduras, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y fundaciones, la Sesal informó que no cuentan con el presupuesto para nombrarlos.

Los galenos indicaron que las autoridades solo informaron que se están trabajando en varias peticiones, pero no han sido efectuadas, incluso, unas se realizarán hasta el 2024.