Salud anulará la compra de 4.4 millones de dosis de Sputnik V

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud anulará el contrato de compra de 4.4 millones de dosis de la vacuna anticovid Sputnik V de Rusia.Así lo confirmó a EL HERALDO el titular de la institución pública, José Manuel Matheu, quien aseguró que ya no se necesitan porque hay suficientes vacunas de Pfizer.

“Ese contrato ya se ordenó que se analizara la forma legal de anularlo porque ya no se ocupan, las vacunas eran para la emergencia, ya pasó más de un año que tenían que haber llegado y no llegaron”, señaló.

El galeno cuestionó que hasta fue una delegación de funcionarios del gobierno anterior a Rusia para que llegaran los lotes y no resolvieron nada, más bien, ahora andan huyendo de la justicia.

Además, indicó que esa vacuna no es reconocida en Europa ni en Estados Unidos, por lo que las personas no se la quieren aplicar.

“Afortunadamente, era pago contra llegada de la vacuna, así que no se ha pagado por anticipado pero hay que hacer la suspensión del contrato legalmente y ya lo tiene el departamento legal de la Secretaría de Salud”, anunció.

Del total de dosis que estaban previstas para que llegaran al país, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) recibió una primera entrega de 40,000 dosis de Sputnik V del componente A en mayo de 2021.Con esos inoculantes se aplicó la primera dosis a trabajadores del área de la salud, adultos mayores de 75 años y a personal de los medios de comunicación del país. Las personas que recibieron esas dosis sufrieron la zozobra y la preocupación durante tres meses esperando que llegara el componente B del biológico para recibir la segunda dosis.

A mediados de agosto llegaron otras 40,000 dosis del segundo componente de Sputnik V para aplicarla a esa población pendiente.Por la angustiosa espera, más de un centenar de personas buscaron el cruce vacunal.

Al consultarle a Matheu si podría representar un problema legal para la institución, respondió que no. “Es lo que legalmente se está estudiando para agarrar todos los cabos sueltos, pero tampoco hay una erogación ni creo que el gobierno de Rusia va a intentar poner una demanda internacional por algo que no cumplió porque no entregó las dosis en el momento que se ocupaban”, señaló.

