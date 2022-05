Secretaría de Salud: Salas covid se mantienen con cero pacientes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El descenso de casos de coronavirus que han expuesto los informes de la Secretaría de Salud (Sesal) en los primeros meses del 2022 se refleja en las vacías salas covid de los hospitales públicos.

EL HERALDO realizó un recorrido por el Hospital Escuela (HE) y el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax) ya que fueron los centros médicos donde más incidentes por covid se reportan en esta pandemia. Según el subdirector del HE, Franklin Gómez, se contabilizan dos meses de no recibir un solo paciente con síntomas graves de covid-19, por lo que tampoco se han generado decesos por el fatal virus.

“Lo importante ahora es atender las secuelas que ha dejado el covid en las personas, como el hongo negro, la diabetes o los problemas pulmonares”, aseveró. El galeno recordó que el pico más alto de pacientes con covid que registró el hospital fue de 170 hospitalizados, los cuales eran atendidos bajo carpas por la demanda que requerían las demás enfermedades.

Pese a que las infecciones no han cesado y el país registra más de 500 casos a diario en promedio, la vacuna es la causa por la que los hospitales no están saturados y a nivel nacional se dispone de 61 cupos para la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por su parte, la vocera del Hospital El Tórax, Nía Carvajal, reveló que desde el 22 de marzo pasado no se han registrado casos de pacientes relacionados con el covid-19. “No hemos vuelto a reportar casos ni decesos por el coronavirus, nuestra agenda retornó a lo que representa al hospital, tratar enfermedades como tuberculosis, diabetes o VIH”, indicó.

Asimismo, destacó que se han abierto nuevamente las salas de rehabilitación clínica, las que habían cerrado por los pacientes covid hospitalizados que llegaban a diario entre el 2020 e inicios del 2021. La capacidad más alta que llegó a albergar el hospital fue de 155 pacientes ingresados por el virus, lo que fue una odisea ya que el centro asistencial contaba solo con 76 espacios. “Fue muy difícil porque se necesitaban 13 médicos para un solo paciente”, dijo Carvajal.

