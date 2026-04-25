La SAG intensifica combate contra la plaga langosta voladora para proteger cultivos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) intensificó las acciones de vigilancia y control de la langosta voladora centroamericana, una de las plagas más destructivas para la agricultura. Con el objetivo de proteger los cultivos estratégicos y evitar pérdidas económicas en el sector agroalimentario, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), desarrolla medidas que combinan el monitoreo permanente, uso de tecnología y trabajo territorial en las zonas con mayor riesgo. De acuerdo con las autoridades, las acciones implementadas han permitido contener focos de infestación en áreas clave del país, reduciendo el impacto en cultivos sensibles y evitando daños mayores en la producción agrícola.

Entre los cultivos más vulnerables ante la plaga se encuentran granos básicos como maíz y frijol, además de frutales y pastizales destinados a la ganadería. La langosta voladora representa una amenaza de alto impacto debido a su capacidad de movilizarse en enjambres que pueden agrupar millones de insectos, los cuales se alimentan de más de 400 especies de plantas. Ante este escenario, Senasa ha desplegado una estrategia integral que incluye vigilancia aérea con drones, especialmente en zonas de difícil acceso como La Masica, en el departamento de Atlántida, donde también se han realizado labores de fumigación focalizada. También se realizan brigadas técnicas y trabajos de prospección en campo en departamentos como Yoro, con énfasis en municipios como Olanchito y Arenal, donde se han identificado condiciones propicias para la reproducción de la plaga.

Las autoridades reiteraron el llamado a los agricultores a mantenerse en alerta y colaborar con las instituciones, recordando que la detección temprana es clave para evitar que pequeños brotes se conviertan en infestaciones de gran escala.