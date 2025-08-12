Romeo Vásquez reaparece en redes con mensaje bíblico tras ataques a líderes religiosos

Tegucigalpa, Honduras.- El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, reapareció este martes en sus redes sociales con un mensaje bíblico en referencia a las pancartas con ataques dirigidos a líderes de la Iglesia Católica y Evangélica.
“Los corazones se endurecerán, las leyes se volverán injustas... pero la paz de Dios es más fuerte”, escribió Vásquez en sus redes sociales.
En otro pasaje citó Filipenses 4:7: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones”.
“No temas: aunque los faraones modernos endurezcan su corazón, Jehová está a tu lado”, añadió.
La publicación se da el mismo día en que, en distintos puntos de Tegucigalpa, fueron colocadas pancartas con lemas difamatorios y estigmatizantes hacia la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica para el próximo sábado 16 de agosto.
Vásquez enfrenta acusaciones del Ministerio Público por asesinato en perjuicio de Isy Obed Murillo y tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante las protestas posteriores al golpe de Estado de julio de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Además, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó un requerimiento fiscal contra él por lavado de activos, señalándolo de recibir dinero del cartel de “Los Cachiros” para financiar campañas políticas del partido Alianza Patriótica Hondureña.
Aunque su paradero es desconocido, el exgeneral mantiene actividad en redes sociales, donde publica mensajes y videos. Actualmente figura en la lista de los 10 hondureños más buscados por la Policía Nacional, que ofrece una recompensa de 15 millones de lempiras por información que lleve a su captura.