Romeo Vásquez reaparece en redes con mensaje bíblico tras ataques a líderes religiosos

Tegucigalpa, Honduras.- El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, reapareció este martes en sus redes sociales con un mensaje bíblico en referencia a las pancartas con ataques dirigidos a líderes de la Iglesia Católica y Evangélica.

“Los corazones se endurecerán, las leyes se volverán injustas... pero la paz de Dios es más fuerte”, escribió Vásquez en sus redes sociales.

En otro pasaje citó Filipenses 4:7: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones”.

“No temas: aunque los faraones modernos endurezcan su corazón, Jehová está a tu lado”, añadió.

La publicación se da el mismo día en que, en distintos puntos de Tegucigalpa, fueron colocadas pancartas con lemas difamatorios y estigmatizantes hacia la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica para el próximo sábado 16 de agosto.