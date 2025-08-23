Rixi Moncada visita Cortés y se reúne con Colegio de Abogados y empleados de maquilas

Cortés, Honduras.- Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), estuvo este sábado 23 de agosto en el departamento de Cortés, específicamente en los municipios de San Pedro Sula y Villanueva. La exministra de Finanzas y Defensa visitó primero el Colegio de Abogados de San Pedro Sula y luego del mediodía se movilizó a Villanueva.

Fue allí -en Villanueva- donde habló con empleados de diferentes maquilas en el llamado "conversatorio", actividad que ha estado haciendo a nivel nacional y que es transmitido por Canal 8, algo fuertemente criticado por ser un medio estatal. Durante sus visitas, aseguró que "mi compromiso con el pueblo hondureño va más allá de las elecciones. Necesitamos más democracia, más inclusión, más justicia, más transparencia". Fustigó también que "por más de una década, la resistencia hondureña ha protegido la democracia y seguirá haciéndolo". A su vez y en charla con los empleados de maquilas, adujo que "eso es lo que voy a hacer cuando sea presidenta: defender los derechos de la clase trabajadora".