Rixi Moncada pide investigar el crimen de abogado René Altamirano en SPS

Moncada recordó la trayectoria de Altamirano, fundador del partido, defensor del pueblo y exjuez de Sentencia, y resaltó su compromiso con la justicia y las luchas sociales.

San Pedro Sula, Honduras.- La excandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación ( Libre ), Rixi Moncada , pidió una investigación inmediata para identificar y condenar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del abogado René Altamirano , ocurrido el viernes en el barrio Medina de San Pedro Sula en Cortés, al norte de Honduras.

“Hoy regresa el crimen y asesinan al abogado René Altamirano”, afirmó, subrayando su integridad personal y su labor como profesional del derecho.

La excandidata presidencial también evocó otros casos de violencia e impunidad en Honduras, entre ellos los asesinatos del exzar antidrogas Julián Arístides González, la ambientalista Berta Cáceres y otros líderes sociales, para evidenciar un patrón persistente en el país.

Altamirano fue interceptado por sujetos en motocicleta que le dispararon frente a su bufete en la 14 calle, entre segunda y tercera avenida del barrio Medina, quitándole la vida de manera inmediata. La víctima quedó tendida sobre la vía pública.

Rixi Moncada manifestó su solidaridad con la familia de Altamirano y aseguró que hechos como este no doblegarán la lucha política de Libre. La dirigente exigió un proceso judicial transparente y una condena ejemplar, enfatizando que “la verdad siempre encuentra el camino”.

