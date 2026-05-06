Rescatan a jaguar, mono y pitón que eran criados como mascotas en Olancho

Olancho, Honduras.-Un jaguar de aproximadamente seis meses, un mono cara blanca, varios loros y una serpiente pitón fueron decomisados por autoridades en una vivienda de la aldea El Pataste, en Catacamas, Olancho, donde permanecían en cautiverio como mascotas.

El operativo se desarrolló tras labores de seguimiento y patrullaje en la zona, permitiendo a las autoridades localizar a los animales silvestres fuera de su hábitat natural y en condiciones no adecuadas para su bienestar.

De acuerdo con el informe preliminar, el jaguar había sido extraído de su entorno natural y permanecía encerrado dentro de la vivienda. Durante la intervención, la cónyuge del propietario entregó voluntariamente al felino a los agentes encargados del procedimiento.

Además del cachorro de jaguar, en el lugar fueron encontrados un mono cara blanca y dos loros, especies que también eran mantenidas en cautiverio. Las autoridades señalaron que estos animales requieren condiciones especiales para sobrevivir y desarrollarse adecuadamente.

Entre las especies decomisadas también figura una serpiente pitón de origen exótico, la cual permanecía bajo resguardo en condiciones consideradas inadecuadas por los equipos de inspección.

Tras el rescate, las especies quedaron bajo supervisión periódica mientras especialistas verifican su estado de salud y evalúan las condiciones necesarias para su recuperación.

El jaguar será sometido a una evaluación médica especializada antes de determinar si puede ser reintegrado a su entorno natural o trasladado a un centro de conservación autorizado.

Las autoridades recordaron que la tenencia ilegal de fauna silvestre representa una amenaza para el equilibrio ecológico y pone en riesgo la supervivencia de diversas especies, además de constituir una violación a las normativas ambientales vigentes en el país.