Remodelan cuatro salas odontológicas en las clínicas periféricas del Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reportó la remodelación y mejora de cuatro salas odontológicas en clínicas periféricas a nivel nacional.

Autoridades de la gerencia de odontología en la clínica periférica número uno ubicada en Barrio Abajo explicaron que hasta el momento San Pedro Sula y Tegucigalpa son las ciudades más beneficiadas ante las remodelaciones anunciadas desde el pasado 31 de octubre.

Rómulo Flores, gerente del área de servicios odontológicos, aseguró que actualmente se está llevando la remodelación de salas odontológicas en la colonia Kennedy y en Clínica Periférica 2 ubicada en la Colonia Santa Fe de Tegucigalpa.

“Este proyecto es de hace muchos años, pero se logró concretar gracias a la Comisión Interventora, y estamos ampliando los servicios de odontología cuando normalmente estábamos en condiciones precarias”, aseguró el experto.

Aunque Flores no especificó las clínicas que ya se encuentran listas, aseguró que se ampliará considerablemente el catálogo de servicios a los derechohabientes que requieran de intervenciones odontológicas, como los endodoncia y odontología pediátrica.