Remodelan cuatro salas odontológicas en las clínicas periféricas del Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reportó la remodelación y mejora de cuatro salas odontológicas en clínicas periféricas a nivel nacional.
Autoridades de la gerencia de odontología en la clínica periférica número uno ubicada en Barrio Abajo explicaron que hasta el momento San Pedro Sula y Tegucigalpa son las ciudades más beneficiadas ante las remodelaciones anunciadas desde el pasado 31 de octubre.
Rómulo Flores, gerente del área de servicios odontológicos, aseguró que actualmente se está llevando la remodelación de salas odontológicas en la colonia Kennedy y en Clínica Periférica 2 ubicada en la Colonia Santa Fe de Tegucigalpa.
“Este proyecto es de hace muchos años, pero se logró concretar gracias a la Comisión Interventora, y estamos ampliando los servicios de odontología cuando normalmente estábamos en condiciones precarias”, aseguró el experto.
Aunque Flores no especificó las clínicas que ya se encuentran listas, aseguró que se ampliará considerablemente el catálogo de servicios a los derechohabientes que requieran de intervenciones odontológicas, como los endodoncia y odontología pediátrica.
Además, las autoridades sanitarias proyectaron que mediante la implementación del proyecto se espera atender entre 3,500 y 4,500 pacientes, previo a la intervención se atendían 1,500 derechohabientes mensualmente.
Presupuesto
El proyecto fue realizado bajo el objetivo de renovar y fortalecer los servicios odontológicos en distintas unidades de servicio a nivel nacional mediante la mejora e implementación de espacios adecuados, equipamiento moderno y una atención más segura, eficiente y digna para todos los derechohabientes, aseguraron las autoridades de salud.
"La inversión es de 16 millones de lempiras, son 14 millones en todo lo que tiene que ver con remodelación; hay otros valores que el Seguro Social enfocado en insumos y otros elementos", apuntó Samuel Zelaya, integrante de la junta interventora del IHSS.
La intervención de las clínicas se realiza en el Distrito Central, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y sus clínicas periféricas, entre otras ciudades.