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Refuerzan seguridad para turistas en aeropuerto Ramón Villeda Morales y San Pedro Sula

Policía Turística mantiene presencia preventiva en el aeropuerto, ejes carreteros y puntos estratégicos durante la Semana Morazánica

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 13:11
Refuerzan seguridad para turistas en aeropuerto Ramón Villeda Morales y San Pedro Sula

Los miembros de la División de la Policía Turística mantienen presencia en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de La Lima y en principales ejes carreteros del Valle de Sula.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional, a través de la División de Policía Turística, mantiene presencia preventiva en las instalaciones del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés.

Las acciones tienen como propósito brindar seguridad y atención a turistas nacionales y extranjeros que visitan San Pedro Sula y sectores aledaños.

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Se informó que las acciones se desarrollan mediante el fortalecimiento de la presencia policial en las áreas aeroportuarias, con el objetivo de contribuir a generar un entorno seguro para los viajeros durante la Semana Morazánica.

Como parte del dispositivo, los agentes policiales realizan labores preventivas y de orientación a la población, con presencia focalizada.

Además, se dio a conocer que la División de Policía Turística de la Jefatura Regional en el Valle de Sula mantiene presencia en distintos ejes carreteros y puntos estratégicos de San Pedro Sula, como parte del Plan de Seguridad de Semana Morazánica, bajo el lema: “Cuida de los que en ti confían”.

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El objetivo es brindar seguridad, orientación y atención a la población durante este período de asueto, así como apoyar a las diferentes unidades operativas ante cualquier situación que requiera intervención policial.

La presencia preventiva busca contribuir a que las familias y visitantes puedan movilizarse de manera segura, mediante el fortalecimiento de las labores de prevención y respuesta en los principales puntos de circulación y zonas de interés turístico.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de precaución necesarias para prevenir emergencias.

Asimismo, recordó que quienes conduzcan no deben hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas y deben priorizar la seguridad y la vida de sus acompañantes.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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