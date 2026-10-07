Refuerzan seguridad para turistas en aeropuerto Ramón Villeda Morales y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional, a través de la División de Policía Turística, mantiene presencia preventiva en las instalaciones del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés. Las acciones tienen como propósito brindar seguridad y atención a turistas nacionales y extranjeros que visitan San Pedro Sula y sectores aledaños.

Se informó que las acciones se desarrollan mediante el fortalecimiento de la presencia policial en las áreas aeroportuarias, con el objetivo de contribuir a generar un entorno seguro para los viajeros durante la Semana Morazánica. Como parte del dispositivo, los agentes policiales realizan labores preventivas y de orientación a la población, con presencia focalizada. Además, se dio a conocer que la División de Policía Turística de la Jefatura Regional en el Valle de Sula mantiene presencia en distintos ejes carreteros y puntos estratégicos de San Pedro Sula, como parte del Plan de Seguridad de Semana Morazánica, bajo el lema: “Cuida de los que en ti confían”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse