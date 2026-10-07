Refuerzan seguridad para turistas en aeropuerto Ramón Villeda Morales y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional, a través de la División de Policía Turística, mantiene presencia preventiva en las instalaciones del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés.
Las acciones tienen como propósito brindar seguridad y atención a turistas nacionales y extranjeros que visitan San Pedro Sula y sectores aledaños.
Se informó que las acciones se desarrollan mediante el fortalecimiento de la presencia policial en las áreas aeroportuarias, con el objetivo de contribuir a generar un entorno seguro para los viajeros durante la Semana Morazánica.
Como parte del dispositivo, los agentes policiales realizan labores preventivas y de orientación a la población, con presencia focalizada.
Además, se dio a conocer que la División de Policía Turística de la Jefatura Regional en el Valle de Sula mantiene presencia en distintos ejes carreteros y puntos estratégicos de San Pedro Sula, como parte del Plan de Seguridad de Semana Morazánica, bajo el lema: “Cuida de los que en ti confían”.
El objetivo es brindar seguridad, orientación y atención a la población durante este período de asueto, así como apoyar a las diferentes unidades operativas ante cualquier situación que requiera intervención policial.
La presencia preventiva busca contribuir a que las familias y visitantes puedan movilizarse de manera segura, mediante el fortalecimiento de las labores de prevención y respuesta en los principales puntos de circulación y zonas de interés turístico.
La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de precaución necesarias para prevenir emergencias.
Asimismo, recordó que quienes conduzcan no deben hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas y deben priorizar la seguridad y la vida de sus acompañantes.