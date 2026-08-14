EHISA fortalece operaciones y servicios aeroportuarios en Honduras

SAN PEDRO SULA.- La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA), liderada por su gerente general el licenciado Roberto Eduardo Canahuati, tiene la responsabilidad de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de los aeropuertos del país.

EHISA es la empresa encargada de la administración, operación y mantenimiento de los aeropuertos y aeródromos en Honduras, de manera eficiente y transparente, comprometida con la mejora continua de los servicios y la infraestructura aeroportuaria para garantizar la seguridad, eficiencia y comodidad de los usuarios.

Los aeropuertos internacionales administrados son: Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula; el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Roatán; y el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson, en La Ceiba.

El objetivo principal de EHISA es garantizar servicios e infraestructura aeroportuaria eficientes y seguros para contribuir al desarrollo económico del país. La institución está comprometida con su misión, visión y valores, entre ellos seguridad, eficiencia, innovación, excelencia, compromiso e integridad.

La misión de la empresa es brindar servicios integrales de administración, operación y mantenimiento aeroportuario con altos estándares de seguridad, calidad y eficiencia, garantizando una infraestructura moderna y sostenible que facilite la conectividad aérea y asegure una experiencia confiable y satisfactoria para viajeros, aerolíneas y autoridades, promoviendo el desarrollo económico, turístico y social del país.

Su visión es ser una empresa líder en la gestión aeroportuaria a nivel regional, reconocida por su excelencia operativa, innovación tecnológica y compromiso con la seguridad operacional, posicionándonos como un socio estratégico clave en el crecimiento y modernización de los aeropuertos.