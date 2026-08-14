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EHISA fortalece operaciones y servicios aeroportuarios en Honduras

La empresa fortalece la operación y modernización de aeropuertos y aeródromos en Honduras bajo la dirección del licenciado Roberto Canahuati.

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 16:30
EHISA fortalece operaciones y servicios aeroportuarios en Honduras

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales tiene el reto de fortalecer la conectividad aérea y la capacidad de atención a pasajeros.

SAN PEDRO SULA.- La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA), liderada por su gerente general el licenciado Roberto Eduardo Canahuati, tiene la responsabilidad de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de los aeropuertos del país.

EHISA es la empresa encargada de la administración, operación y mantenimiento de los aeropuertos y aeródromos en Honduras, de manera eficiente y transparente, comprometida con la mejora continua de los servicios y la infraestructura aeroportuaria para garantizar la seguridad, eficiencia y comodidad de los usuarios.

Los aeropuertos internacionales administrados son: Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula; el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Roatán; y el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson, en La Ceiba.

El objetivo principal de EHISA es garantizar servicios e infraestructura aeroportuaria eficientes y seguros para contribuir al desarrollo económico del país. La institución está comprometida con su misión, visión y valores, entre ellos seguridad, eficiencia, innovación, excelencia, compromiso e integridad.

La misión de la empresa es brindar servicios integrales de administración, operación y mantenimiento aeroportuario con altos estándares de seguridad, calidad y eficiencia, garantizando una infraestructura moderna y sostenible que facilite la conectividad aérea y asegure una experiencia confiable y satisfactoria para viajeros, aerolíneas y autoridades, promoviendo el desarrollo económico, turístico y social del país.

Su visión es ser una empresa líder en la gestión aeroportuaria a nivel regional, reconocida por su excelencia operativa, innovación tecnológica y compromiso con la seguridad operacional, posicionándonos como un socio estratégico clave en el crecimiento y modernización de los aeropuertos.

EHISA trabaja para elevar los estándares de servicio en el aeropuerto internacional Guillermo Anderson.

EHISA trabaja para elevar los estándares de servicio en el aeropuerto internacional Guillermo Anderson.

Funciones y alcance

Entre las operaciones clave de la empresa destacan la administración, operación y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria. Además, tiene bajo su responsabilidad operativa tres aeropuertos internacionales.

Asimismo, administra la red de aeródromos nacionales mediante la coordinación de infraestructura de pistas y aeródromos locales en regiones como Choluteca, Gracias (Lempira), Río Amarillo (Copán), Tela, Trujillo, Utila y Guanaja.

Actualmente, EHISA ofrece servicios como alquiler de espacios comerciales, paquetes publicitarios, administración de estacionamientos vehiculares, servicios de internet y conectividad empresarial, entre otros.

El Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez tiene un importante flujo de pasajeros.

El Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez tiene un importante flujo de pasajeros.

Servicios operativos aeroportuarios

En el ámbito operativo, la empresa brinda el servicio de administración aeroportuaria, que incluye la gestión integral de los aeropuertos, la planificación y control de operaciones, la gestión de slots (horarios de vuelos), la administración de contratos con aerolíneas y concesionarios, el control financiero y presupuestario, así como la gestión de calidad y cumplimiento normativo.

Además, dispone de operaciones aeroportuarias Airside (lado aire) y Landside (lado tierra). Las operaciones Airside contemplan la supervisión de pistas, calles de rodaje y plataformas; la gestión de seguridad operacional (SMS); el cumplimiento de regulaciones nacionales y normas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); y la ejecución de planes de emergencia y contingencia.

Por su parte, las operaciones Landside incluyen la gestión de terminales de pasajeros, el control del flujo de viajeros, la operación de áreas públicas y accesos vehiculares, así como la coordinación con entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y los organismos de seguridad aeroportuaria.

La empresa también ofrece el servicio de mantenimiento aeroportuario, que comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura; la conservación de pistas, calles de rodaje y plataformas; el mantenimiento de señalización horizontal y vertical; la atención de edificios y terminales; la gestión de sistemas eléctricos; y el mantenimiento de sistemas de climatización.

Vista aérea de la pista del Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de La Ceiba.

Vista aérea de la pista del Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de La Ceiba.

El servicio de mantenimiento de equipos y sistemas incluye las ayudas a la navegación aérea, cuando corresponda, así como el mantenimiento de ayudas visuales (PAPI, luces de pista calle de rodaje plataformas rotulación vertical). También contempla sistemas de manejo de equipaje (BHS) y sistemas de seguridad (CCTV, control de accesos).

En materia de servicios de apoyo, EHISA realiza labores de limpieza y mantenimiento de áreas comunes, manejo de residuos, jardinería, ornato y servicios logísticos internos, fortaleciendo la operación de los tres aeropuertos internacionales.

Aerolíneas y Destinos Operados en los Aeropuertos Administrados por EHISA

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) administra los aeropuertos internacionales Ramón Villeda Morales (RVM), Juan Manuel Gálvez (JMG) y Guillermo Anderson Aviles (LCE), los cuales en conjunto mantienen una amplia conectividad nacional e internacional.

Operación por aeropuerto

Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (RVM)
• 11 aerolíneas internacionales con vuelos a 13 destinos internacionales.
• 2 aerolíneas nacionales con vuelos a 3 destinos nacionales.
• Total: 13 aerolíneas y 16 rutas.

Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez (JMG)
• 5 aerolíneas internacionales con vuelos a 8 destinos internacionales.
• 2 aerolíneas nacionales con vuelos a 4 destinos nacionales.
• 2 aerolíneas estacionales con vuelos a 2 destinos internacionales.
• Total: 9 aerolíneas y 14 rutas.

Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson Aviles (LCE)
• 1 aerolínea internacional con vuelos a 1 destino internacional.
• 3 aerolíneas nacionales con vuelos a 5 destinos nacionales.
• Total: 4 aerolíneas y 6 rutas.

Conectividad

En los tres aeropuertos administrados por EHISA operan 16 aerolíneas diferentes, distribuidas de la siguiente manera:

14 aerolíneas con operaciones regulares (11 internacionales y 3 nacionales que operan en distintos aeropuertos).
2 aerolíneas estacionales.

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Redacción web
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