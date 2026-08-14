EHISA fortalece operaciones y servicios aeroportuarios en Honduras

SAN PEDRO SULA.- La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA), liderada por su gerente general el licenciado Roberto Eduardo Canahuati, tiene la responsabilidad de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de los aeropuertos del país.
EHISA es la empresa encargada de la administración, operación y mantenimiento de los aeropuertos y aeródromos en Honduras, de manera eficiente y transparente, comprometida con la mejora continua de los servicios y la infraestructura aeroportuaria para garantizar la seguridad, eficiencia y comodidad de los usuarios.
Los aeropuertos internacionales administrados son: Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula; el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Roatán; y el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson, en La Ceiba.
El objetivo principal de EHISA es garantizar servicios e infraestructura aeroportuaria eficientes y seguros para contribuir al desarrollo económico del país. La institución está comprometida con su misión, visión y valores, entre ellos seguridad, eficiencia, innovación, excelencia, compromiso e integridad.
La misión de la empresa es brindar servicios integrales de administración, operación y mantenimiento aeroportuario con altos estándares de seguridad, calidad y eficiencia, garantizando una infraestructura moderna y sostenible que facilite la conectividad aérea y asegure una experiencia confiable y satisfactoria para viajeros, aerolíneas y autoridades, promoviendo el desarrollo económico, turístico y social del país.
Su visión es ser una empresa líder en la gestión aeroportuaria a nivel regional, reconocida por su excelencia operativa, innovación tecnológica y compromiso con la seguridad operacional, posicionándonos como un socio estratégico clave en el crecimiento y modernización de los aeropuertos.
Funciones y alcance
Entre las operaciones clave de la empresa destacan la administración, operación y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria. Además, tiene bajo su responsabilidad operativa tres aeropuertos internacionales.
Asimismo, administra la red de aeródromos nacionales mediante la coordinación de infraestructura de pistas y aeródromos locales en regiones como Choluteca, Gracias (Lempira), Río Amarillo (Copán), Tela, Trujillo, Utila y Guanaja.
Actualmente, EHISA ofrece servicios como alquiler de espacios comerciales, paquetes publicitarios, administración de estacionamientos vehiculares, servicios de internet y conectividad empresarial, entre otros.
Servicios operativos aeroportuarios
En el ámbito operativo, la empresa brinda el servicio de administración aeroportuaria, que incluye la gestión integral de los aeropuertos, la planificación y control de operaciones, la gestión de slots (horarios de vuelos), la administración de contratos con aerolíneas y concesionarios, el control financiero y presupuestario, así como la gestión de calidad y cumplimiento normativo.
Además, dispone de operaciones aeroportuarias Airside (lado aire) y Landside (lado tierra). Las operaciones Airside contemplan la supervisión de pistas, calles de rodaje y plataformas; la gestión de seguridad operacional (SMS); el cumplimiento de regulaciones nacionales y normas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); y la ejecución de planes de emergencia y contingencia.
Por su parte, las operaciones Landside incluyen la gestión de terminales de pasajeros, el control del flujo de viajeros, la operación de áreas públicas y accesos vehiculares, así como la coordinación con entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y los organismos de seguridad aeroportuaria.
La empresa también ofrece el servicio de mantenimiento aeroportuario, que comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura; la conservación de pistas, calles de rodaje y plataformas; el mantenimiento de señalización horizontal y vertical; la atención de edificios y terminales; la gestión de sistemas eléctricos; y el mantenimiento de sistemas de climatización.
El servicio de mantenimiento de equipos y sistemas incluye las ayudas a la navegación aérea, cuando corresponda, así como el mantenimiento de ayudas visuales (PAPI, luces de pista calle de rodaje plataformas rotulación vertical). También contempla sistemas de manejo de equipaje (BHS) y sistemas de seguridad (CCTV, control de accesos).
En materia de servicios de apoyo, EHISA realiza labores de limpieza y mantenimiento de áreas comunes, manejo de residuos, jardinería, ornato y servicios logísticos internos, fortaleciendo la operación de los tres aeropuertos internacionales.
Aerolíneas y Destinos Operados en los Aeropuertos Administrados por EHISA
La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) administra los aeropuertos internacionales Ramón Villeda Morales (RVM), Juan Manuel Gálvez (JMG) y Guillermo Anderson Aviles (LCE), los cuales en conjunto mantienen una amplia conectividad nacional e internacional.
Operación por aeropuerto
Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (RVM)
• 11 aerolíneas internacionales con vuelos a 13 destinos internacionales.
• 2 aerolíneas nacionales con vuelos a 3 destinos nacionales.
• Total: 13 aerolíneas y 16 rutas.
Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez (JMG)
• 5 aerolíneas internacionales con vuelos a 8 destinos internacionales.
• 2 aerolíneas nacionales con vuelos a 4 destinos nacionales.
• 2 aerolíneas estacionales con vuelos a 2 destinos internacionales.
• Total: 9 aerolíneas y 14 rutas.
Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson Aviles (LCE)
• 1 aerolínea internacional con vuelos a 1 destino internacional.
• 3 aerolíneas nacionales con vuelos a 5 destinos nacionales.
• Total: 4 aerolíneas y 6 rutas.
Conectividad
En los tres aeropuertos administrados por EHISA operan 16 aerolíneas diferentes, distribuidas de la siguiente manera:
14 aerolíneas con operaciones regulares (11 internacionales y 3 nacionales que operan en distintos aeropuertos).
2 aerolíneas estacionales.