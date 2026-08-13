“Ahorrando con Banco Azteca Siempre Ganas” regresa con nuevas recompensas

Ahorrar puede ser el primer paso para cumplir una meta y, ahora, también puede traer una recompensa. Banco Azteca Honduras presentó una nueva edición de “Ahorrando con Banco Azteca Siempre Ganas”, una campaña que por tercer año busca reconocer la constancia de sus clientes. La dinámica es sencilla; quienes abran o incrementen sus ahorros con L3,000 o más en su cuenta Guardadito o Inversión Azteca Creciente, y mantengan ese saldo durante 15 días, podrán comenzar a acumular puntos y canjearlos por una colección de piezas premium para cocina. Por cada L5 ahorrados se obtiene un punto, lo que permite avanzar poco a poco hasta completar las cinco piezas disponibles. Los clientes pueden elegir entre diferentes opciones, de acuerdo con sus puntos acumulados y el saldo ahorrado.

Con 600 puntos y L3.000 ahorrados, pueden obtener una cacerola de 18 centímetros con tapa. Al alcanzar 1.400 puntos y 7.000 lempiras, pueden elegir una sartén de 20 o 24 centímetros. La colección continúa con un wok u olla de 24 centímetros, una sartén o sartén grill de 28 centímetros y, como pieza final, una olla de 28 centímetros o un wok de 30 centímetros. Mientras más constante sea el hábito de ahorrar, mayores serán las posibilidades de avanzar y completar la colección.

Una campaña que va más allá del ahorro

Para Banco Azteca, esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la relación con sus clientes y acompañarlos en el camino hacia sus metas financieras. Durante el lanzamiento, Cynthia Flores, representante de captación de Banco Azteca Honduras, destacó que productos como cuenta Guardadito e Inversión Azteca Creciente ofrecen alternativas para quienes buscan comenzar o fortalecer el hábito del ahorro: “Con esta campaña queremos, además, reconocer y premiar la constancia de quienes confían en Banco Azteca para ahorrar”, señaló.

Por su parte, Uryela Cuadra, gerente de marketing de Banco Azteca Honduras, invitó a los clientes a aprovechar esta nueva edición y continuar aumentando sus ahorros para avanzar en la colección. Una de las novedades de esta edición es la incorporación de Daniela Misas, Health Coach especializada en nutrición deportiva, salud integrativa y medicina funcional, quien se suma como embajadora para promover la importancia de adoptar hábitos saludables en la vida cotidiana. Como parte de la campaña, Daniela desarrolló un recetario de cocina saludable, con opciones pensadas para preparar utilizando las diferentes piezas que forman parte de la colección. De esta manera, la propuesta conecta dos hábitos que pueden formar parte de una vida equilibrada: cuidar las finanzas mediante el ahorro y cuidar el bienestar a través de una alimentación saludable.