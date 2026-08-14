Fundación Ficohsa apuesta por la educación apoyando a nuevos becarios de HonduFuturo

Tegucigalpa, Honduras-. La educación es el motor que impulsa el desarrollo de las personas, fortalece las comunidades donde está presente y construye un mejor futuro para el país. Bajo esta convicción, Fundación Ficohsa se suma una vez más como empresa donante de HonduFuturo, respaldando la formación académica de la décimo tercera generación de beneficiarios del Programa Crédito-Beca, integrada por 22 jóvenes hondureños que realizarán estudios de posgrado en prestigiosas universidades de América, Europa y Oceanía. La participación de Fundación Ficohsa en HonduFuturo responde a una visión integral de la educación como un proceso continuo que inicia en la primera infancia y se fortalece en cada etapa de la vida. A través de sus programas educativos, la fundación promueve el acceso a una educación de calidad desde los primeros años escolares y, mediante alianzas estratégicas como HonduFuturo, continúa generando oportunidades para que más jóvenes desarrollen su máximo potencial académico y profesional.

Suma de esfuerzos para una mejor Honduras

En esta edición, HonduFuturo destinará más de 25 millones de lempiras para apoyar a los nuevos beneficiarios, gracias al compromiso de empresas que creen en el talento hondureño y en el impacto que tiene la educación para transformar el futuro del país. Desde hace más de trece años, HonduFuturo ha demostrado que la colaboración con el sector privado es una herramienta efectiva para impulsar el desarrollo nacional. Desde su creación en 2013, el programa ha apoyado la formación de cerca de 300 profesionales hondureños, con una inversión acumulada superior a 220 millones de lempiras, contribuyendo al fortalecimiento del capital humano que Honduras necesita para enfrentar los desafíos del futuro.

La XIII generación está conformada por 12 mujeres y 10 hombres, quienes cursarán estudios de especialización en diversas áreas del conocimiento. Este año destaca el incremento de profesionales que se prepararán en el campo de la salud, una apuesta que contribuirá al fortalecimiento del sistema sanitario del país mediante la incorporación de conocimientos especializados adquiridos en instituciones académicas de prestigio internacional.

Décadas de respaldar generaciones

Para la Fundación Ficohsa es importante invertir en la educación de los hondureños, para garantizar un mejor desarrollo de país. “En Fundación Ficohsa creemos que la educación tiene el poder de cambiar el rumbo de una persona, de una familia y de todo un país. Por ello impulsamos iniciativas que acompañan el desarrollo de niños, niñas y jóvenes en cada etapa de su formación, convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro de Honduras. Ser parte de HonduFuturo representa una oportunidad para seguir construyendo ese puente que conecta el talento hondureño con las mejores oportunidades de formación y liderazgo para el desarrollo nacional”, expresó Selene Sánchez, subgerente de Fundación Ficohsa.